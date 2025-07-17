Андрій Сибіга залишається главою МЗС – рішення Ради

У четвер, 17 липня, Верховна Рада затвердила Андрія Сибігу на посаді міністра закордонних справ.

За це рішення проголосував 271 народний депутат. Кандидатуру Сибіги запропонував президент Володимир Зеленський.

Сибігу вдруге призначили головою МЗС

Андрій Сибіга вже обіймав цю посаду з 5 вересня 2024 року в уряді, сформованому під керівництвом прем’єра Дениса Шмигаля.

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Після змін у складі Кабінету міністрів він зберіг свою посаду очільника МЗС.

Виступаючи в парламенті, Сибіга подякував президенту Зеленському та голові уряду Юлії Свириденко за підтримку.

– Я вдячний президенту України Володимиру Зеленському за внесення моєї кандидатури та очільниці уряду Юлії Свириденко за підтримку. Для мене це і оцінка виконаної роботи, і кредит довіри до ще вагоміших результатів, – заявив міністр на пленарному засіданні Верховної Ради.

Він зауважив, що останні шість місяців були складними як для України, так і для всього світу. За його словами, країна гідно подолала зовнішні виклики.

– Багато турбулентності у світі, багато тиску, маніпуляції агресора, але Україна пройшла це гідно та достойно, не дозволивши Росії ввести світ в оману, – зазначив Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив, що підтримка України з боку міжнародних партнерів не зменшується.

– Рішення на посилення України продовжують ухвалюватися, підтримка з боку США зберігається, ціна війни для агресора продовжує зростати, єдність союзників консолідується, попри спроби Москви внести розкол, – підкреслив він.

Нагадаємо, 17 липня 2025 року до парламенту було внесено законопроєкт №13495 щодо призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ.

Ініціатором подання виступив президент. Документ було зареєстровано в рамках 13-ї сесії Верховної Ради IX скликання.

Для затвердження кандидатури на посаду очільника МЗС необхідна проста більшість голосів народних депутатів – щонайменше 226.

Що відомо про Андрія Сибігу

Андрій Сибіга народився 1975 року у місті Зборів, Тернопільської області. У 1997 році він завершив навчання у Львівському державному університеті імені Івана Франка, здобувши спеціальність Міжнародні відносини та кваліфікацію перекладача англійської мови.

У 1999 році він отримав диплом юриста за фахом Правознавство в тому ж університеті.

Має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Його кар’єра в МЗС розпочалася у 1997 році з посади аташе у відділі державно-правових питань Договірно-правового управління. Згодом він був призначений другим і першим секретарем посольства України у Польщі (1998–2002).

Протягом 2002–2006 років працював у різних підрозділах МЗС України, де обіймав посади першого секретаря, начальника відділу міжнародно-правового співробітництва, начальника відділу міжнародного права та заступника директора Договірно-правового департаменту.

З 2008 по 2012 рік був радником-посланником в українському посольстві у Польщі, а потім очолив Департамент консульської служби МЗС (до 2016 року).

У 2016–2021 роках Сибіга представляв Україну як посол у Туреччині. Після цього, з 2021 по 2024 рік, працював заступником керівника Офісу президента України.

У квітні 2024 року став першим заступником міністра закордонних справ, а вже у вересні 2024 року – очолив зовнішньополітичне відомство.

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