До Ради внесли проєкт постанови про призначення Сибіги главою МЗС
17 липня 2025 року до Верховної Ради України надійшов проєкт постанови №13495 про призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України.
Ініціатором законопроєкту виступив президент України Володимир Зеленський.
Проєкт постанови про призначення Сибіги главою МЗС: що відомо
Законопроєкт про призначення Андрія Сибіги головою МЗС зареєстровано на 13 сесії IX скликання 17 липня 2025 року.
Для призначення міністра закордонних справ необхідне схвалення Верховної Ради простою більшістю голосів – 226 депутатів від конституційного складу парламенту.
Очікується, що Андрій Сибіга продовжить виконувати обов’язки міністра закордонних справ.
Що відомо про Андрія Сибігу
Андрій Іванович Сибіга народився 1 січня 1975 року у м. Зборів Тернопільської області.
З 2016 до 2021 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці. У 2021-2024 роках працював заступником керівника Офісу Президента України.
З квітня 2024 року – перший заступник міністра закордонних справ України, а з вересня 2024 року – на посаді міністра закордонних справ України.
Нагадаємо, що вчора 16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.
Пізніше президент України Володимир Зеленський подав до ВР документи на призначення Шмигаля міністром оборони.
Раніше цю посаду обіймав Рустем Умєров.