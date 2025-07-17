Качка замінить Стефанішину на ниві відповідальності за зв’язки з ЄС та НАТО
Депутат Голосу Ярослав Желєзняк опублікував документ з номінаціями, згідно якого Тараса Качку хочуть зробити наступним віцепрем’єром, відповідальним за ЄС та НАТО.
Про це Желєзняк написав у себе в Telegram.
Качка замість Стефанішиної: подробиці
Зазначимо, що раніше Тарас Качка обіймав посаду торгового представника України. Очікувалось, що за ним залишать лише євроінтеграційний напрямок.
Тепер же його офіційно номіновано на посаду віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції, на якій донедавна була Ольга Стефанішина.
Нагадаємо, що 17 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної спеціальною уповноваженою очільника держави з питань розвитку співробітництва зі США.
Також Зеленський повідомив, що запропонував кандидатуру Ольги Стефанішиної на посаду посла України в США.
Джерело: Залізний нардеп