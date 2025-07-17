Келлог поїхав з України: в ОП повідомили про підсумки його візиту

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував спецпредставнику президента США, генералу Кіту Келлогу за візит в Україну.

Єрмак про підсумки візиту Келлога в Україну

Очільник ОП зазначив, що за час візиту Кіта Келлога було обговорено та опрацьовано багато важливих речей, дуже системно, конструктивно.

За його словами, сторони далі будуть рухатися до зміцнення обороноздатності, спільних проектів та посилення тиску на кремлівського диктатора Володимира Путіна заради миру і справедливості.

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– Вдячні за все, що ви робите для України. В наших лідерів спільне бачення – мир через силу, – додав він.

Нагадаємо, що у понеділок, 14 липня, до Києва прибув Кіт Келлог. Він мав перебувати в Україні тиждень. Єрмак раніше повідомляв, що теми для обговорення сторін – це оборона, посилення безпеки, зброя, санкції, захист громадян та поглиблення співпраці між Україною та США.

Фото: Андрій Єрмак

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