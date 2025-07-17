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Направив Іскандер по Одесі: СБУ повідомила про заочну підозру полковнику РФ

СБУ
Фото: СБУ

СБУ повідомила про заочну підозру полковнику РФ, який командував атакою Іскандера по Одесі.

Повідомлено про підозру полковнику РФ, який направив Іскандер по Одесі

Служба безпеки зібрала доказову базу на одного із керівників Збройних сил РФ, який вчинив воєнний злочин – він віддав наказ на повітряну атаку цивільної інфраструктури Одеси 29 квітня 2024 року.

В результаті цього удару ворога загинуло восьмеро цивільних, серед них — малолітня дитина. Ще 23 людини постраждали.

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За матеріалами справи, обстрілом командував російський полковник Євгеній Лєдєрер. На той момент він очолював 12-ту ракетну бригаду Південного військового округу РФ.

Як з’ясувало розслідування, саме він наказав підлеглим застосувати балістичне озброєння по цивільній інфраструктурі Одеси.

Для атаки російські військові застосували оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер-М із касетною бойовою частиною.

Балістичну ракету було запущено з району селища Новоселівське, яке знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим. За кілька хвилин боєприпас розірвався у повітрі над Одесою, уламки снаряда уразили велику територію місцевості.

Під атакою опинилась одна з рекреаційних зон Одеси, популярне місце для відпочинку серед місцевих мешканців.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Лєдєреру про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Продовжуються комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Джерело: СБУ

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