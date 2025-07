Скільки днів Келлог буде у Києві: подробиці візиту спецпредставника президента США

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог прибув до Києва у понеділок, 14 липня. Його зустрів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Скільки Келлог перебуватиме у Києві та яка мета його візиту, читайте в нашому матеріалі.

Кіт Келлог приїхав до України з тижневим візитом. Протягом періоду, скільки днів Келлог буде у Києві, він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та поїде до регіонів. Його візит пов’язаний із можливим новим пакетом військової допомоги від Трампа, який може містити наступальні озброєння.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі зазначив, що теми для обговорення – це оборона, посилення безпеки, зброя, санкції, захист громадян та поглиблення співпраці між Україною та США. Він також опублікував фото, на якому обіймається з Кітом Келлогом.

У перший день візиту Келлог у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляє Офіс президента України, розмова була продуктивною.

За словами Зеленського, під час зустрічі з Кітом Келлогом у Києві обговорювали масовані атаки Росії на цивільне населення та критичну інфраструктуру, а також закупівлю Україною систем протиповітряної оборони, спільне виробництво і закупівлі оборонного озброєння разом із європейськими партнерами.

Президент повідомив, що лише в червні Росія випустила по Україні понад 330 ракет, серед яких було 80 балістичних, понад 5 тис. ударних дронів і 5 тис. авіабомб. Також Зеленський і Келлог обговорили загальну ситуацію на фронті та потреби Сил оборони України.

Під час свого візиту до України спеціальний представник президента США Кіт Келлог побував на одному з оборонних підприємств, де ознайомився з процесом створення та розробки українських безпілотників. За його словами, побачене справило на нього велике враження.

У дописі в соцмережі Х Келлог зазначив, що українці демонструють неймовірні інновації, особливо у сфері дронів, і, за його словами, в цьому новому типі війни вони є лідерами.

Toured some of Ukraine’s defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u

— Keith Kellogg (@generalkellogg) July 16, 2025