Україна повернула тіла 1000 загиблих, зокрема військових

В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 1000 загиблих.

В Україну повернули тіла 1000 загиблих

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомив, що за твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

Зараз дивляться

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Також КШППВ висловив окрему подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Фото: КШППВ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.