Втрати ворога на 17 липня: ліквідовано ще 1190 окупантів та чотири десятки артсистем

Втрати ворога на 17 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 240-ву добу повномасштабної війни перевищили 1,038 млн.

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Втрати ворога на 17 липня 2025 року

особового складу – близько 1 038 650 (+1 190);

танків – 11 029 (+4);

бойових броньованих машин – 22 996 (+1);

артилерійських систем – 30 438 (+43);

реактивних систем залпового вогню – 1 440;

засобів протиповітряної оборони – 1 197 (+1);

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 46 414 (+250);

крилатих ракет – 3 491;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 383 (+154);

спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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