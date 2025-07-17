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Втрати ворога на 17 липня: ліквідовано ще 1190 окупантів та чотири десятки артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 17 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 240-ву добу повномасштабної війни перевищили 1,038 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 17 липня 2025 року

  • особового складу – близько 1 038 650 (+1 190);
  • танків – 11 029 (+4);
  • бойових броньованих машин – 22 996 (+1);
  • артилерійських систем – 30 438 (+43);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 440;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 197 (+1);
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 46 414 (+250);
  • крилатих ракет – 3 491;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 383 (+154);
  • спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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