Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 17 липня: ліквідовано ще 1190 окупантів та чотири десятки артсистем
Втрати ворога на 17 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 190 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 240-ву добу повномасштабної війни перевищили 1,038 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 17 липня 2025 року
- особового складу – близько 1 038 650 (+1 190);
- танків – 11 029 (+4);
- бойових броньованих машин – 22 996 (+1);
- артилерійських систем – 30 438 (+43);
- реактивних систем залпового вогню – 1 440;
- засобів протиповітряної оборони – 1 197 (+1);
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 46 414 (+250);
- крилатих ракет – 3 491;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 383 (+154);
- спеціальної техніки – 3 932.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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