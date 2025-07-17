Вибухи в Шосткинському районі: дрони вдарили в кількох громадах
Вибухи у Шосткинському районі сьогодні лунали під час масової атаки ударними БпЛА по Сумській області.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Вибухи у Шосткинському районі 17 липня: що відомо
Вибухи у Шосткинському районі прогриміли після сьомої ранку у кількох громадах, коли ворог скерував туди безпілотники.
Попередньо, постраждалих від ранкової атаки немає.
Масштаби руйнувань від вибухів у Шосткинському районі наразі уточнюються.
Рятувальні служби працюють на місцях влучань, оцінюючи завдані пошкодження та надаючи необхідну допомогу місцевому населенню.
Нагадаємо, ввечері 16 липня ворог атакував Середино-Будську громаду Сумської області.
Унаслідок обстрілу в домівках місцевих жителів пошкоджено дахи, стіни, деякі оселі вигоріли. Також пошкоджено місцеве підприємство.
Люди під час цієї атаки не постраждали.
Фото: Сумська ОВА