Завтра в Україні грози, зливи та шквали: оголошено штормове попередження
У п’ятницю, 18 липня, в багатьох регіонах України прогнозують несприятливі погодні умови – зливи, грози, поривчастий вітер і можливий град.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
Прогноз погоди на 18 липня: що відомо
За інформацією ДСНС, в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються інтенсивні опади – прогнозуються сильні дощі. У цих регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпеки.
Крім того, в Хмельницькій, Вінницькій, Одеській областях, а також у Житомирській області вдень очікуються значні дощі. У цих регіонах діє жовтий рівень погодної небезпеки.
Метеорологи також застерігають про грозову активність, яка охопить практично всю територію країни, за винятком західних регіонів. Зокрема:
- вночі грози ймовірні у південно-західній частині країни,
- вдень – на переважній більшості території України.
Місцями можливе утворення граду, а також шквали вітру швидкістю до 15-20 м/с. У зв’язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки для відповідних регіонів.
Особливу увагу слід звернути мешканцям гірських районів: через інтенсивні дощі, що спостерігатимуться 17-18 липня, на територіях Львівської, Івано-Франківської областей та Буковини можливе формування селевих потоків і зсувів ґрунту. У цих місцях також діє помаранчевий рівень загрози.
У Гідрометцентрі України уточнили, що 18 липня очікується вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря 18 липня буде такою:
Південні та східні регіони:
- вночі +17…+22°С,
- вдень +29…+34°С;
На решті території України:
- вночі +13…+18°С,
- вдень +21…+26°С;
У західних областях:
- +16…+21°С.
ДСНС закликає громадян бути обережними, стежити за оновленнями синоптичної інформації та уникати перебування під деревами й нестійкими конструкціями під час негоди.