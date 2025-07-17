Завтра в Україні грози, зливи та шквали: оголошено штормове попередження

У п’ятницю, 18 липня, в багатьох регіонах України прогнозують несприятливі погодні умови – зливи, грози, поривчастий вітер і можливий град.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Прогноз погоди на 18 липня: що відомо

За інформацією ДСНС, в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються інтенсивні опади – прогнозуються сильні дощі. У цих регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

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Крім того, в Хмельницькій, Вінницькій, Одеській областях, а також у Житомирській області вдень очікуються значні дощі. У цих регіонах діє жовтий рівень погодної небезпеки.

Метеорологи також застерігають про грозову активність, яка охопить практично всю територію країни, за винятком західних регіонів. Зокрема:

вночі грози ймовірні у південно-західній частині країни,

вдень – на переважній більшості території України.

Місцями можливе утворення граду, а також шквали вітру швидкістю до 15-20 м/с. У зв’язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки для відповідних регіонів.

Особливу увагу слід звернути мешканцям гірських районів: через інтенсивні дощі, що спостерігатимуться 17-18 липня, на територіях Львівської, Івано-Франківської областей та Буковини можливе формування селевих потоків і зсувів ґрунту. У цих місцях також діє помаранчевий рівень загрози.

У Гідрометцентрі України уточнили, що 18 липня очікується вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря 18 липня буде такою:

Південні та східні регіони:

вночі +17…+22°С,

вдень +29…+34°С;

На решті території України:

вночі +13…+18°С,

вдень +21…+26°С;

У західних областях:

+16…+21°С.

ДСНС закликає громадян бути обережними, стежити за оновленнями синоптичної інформації та уникати перебування під деревами й нестійкими конструкціями під час негоди.

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