Зеленський дав завдання оновленому Уряду збільшити частку нашої зброї на фронті до 50%

Задачу збільшити частку української зброї на фронті до 50% протягом наступних шести місяців поставив президент Володимир Зеленський, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради.

Виступ Зеленського у Раді: про що говорив президент

Голова держави поставив оновленому Кабміну завдання збільшити частку української зброї на фронті до 50% за пів року.

– Ми трансформуємо управління сферою оборони та виробництвом зброї так, щоб за пів року відчутно збільшити частку саме української зброї, доступної для наших воїнів. Зараз з усієї зброї в руках наших воїнів близько 40% зроблено в Україні. За пів року має бути не менше ніж 50%, – додав президент.

Він зауважив, що оновлений уряд повинен провести аудит усіх домовленостей, угод, меморандумів з партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва, усіх програм стійкості, щоб “виконати домовленості на 100% в інтересах України”.

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Крім того, Зеленський анонсував нові угоди зі США, які мають посилити позиції України.

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