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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

ГУР показало Келлогу західні компоненти в російській зброї

ГУР

Українські розвідники продемонстрували спеціальному представнику президента США Дональда Трампа щодо України Кіту Келлогу компоненти російської зброї західного виробництва.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Келлогу показали компоненти західного виробництва в російській зброї

Українські воєнні розвідники продемонстрували Кіту Келлогу західні електронні компоненти, вилучені зі знищеного або захопленого російського озброєння.

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Серед експонатів – елементи ірано-російських дронів-камікадзе Шахед та російських Гербер, якими агресор тероризує цивільне населення України.

Особливу увагу привернула критично важлива мікроелектроніка для виготовлення високоточного озброєння, яку російський оборонно-промисловий комплекс отримав за “сірими схемами” в обхід міжнародних санкцій.

Розвідники встановили, що без цих західних компонентів агресор не зміг би виготовляти високоточне озброєння у таких обсягах.

— Необхідно, щоб міжнародна спільнота посилювала контроль за дотриманням накладених на Москву санкцій. Це також стосується виробників, які мають відповідальніше ставитися до контролю своєї продукції на міжнародних ринках, — заявив військовослужбовець ГУР.

Фото: ГУР
Фото: ГУР
ГУР
Фото: ГУР
Фото: ГУР
ГУР

Нагадаємо, що Кіт Келлог прибув із візитом до Києва у понеділок 14 липня, щоб провести низку зустрічей, зокрема з питань оборони, зміцнення безпеки, санкцій та посилення співпраці між Україною і США.

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Фото: ГУР

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