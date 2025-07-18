Карта бойових дій на 18 липня 2025 – ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень.

Противник вдарив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах застосувавши дві ракети та 137 авіабомб.

Крім цього, здійснив 5892 обстріли, з них 95 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3442 дронів-камікадзе.

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Про це станом на 08:00 18 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025

Ситуація в Україні на 18 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих авіабомб, а також здійснив 356 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Нового Миру, Корового Яру, Середнього, Торського й Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Оріхово-Василівка, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки і Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Дачне та в напрямку Покровська, Мирнограду, Володимирівки й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Мала Токмачка.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках протягом минулої доби ворог наступальних дій не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 18 липня 2025 року

особового складу – близько 1 039 830 (+1 180) осіб;

танків – 11 032 (+3);

бойових броньованих машин – 23 005 (+9);

артилерійських систем – 30 485 (+47);

РСЗВ – 1 441 (+1);

засобів ППО – 1 197;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 549 (+135);

крилатих ракет – 3 491;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 494 (+111);

спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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