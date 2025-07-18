Стефанішина про завдання від Зеленського у США: зброя, НАТО і “мінеральна угода”

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі США.

На цій посаді вона перебуватиме, допоки не завершаться процедури, пов’язані з призначенням її новим послом України у США.

Про завдання президента на цій посаді вона розповіла в інтерв’ю Європейській правді.

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Стефанішина про завдання на новій посаді

За словами Стефанішиної, президент очікує посилення кількох напрямків. Перше – це втілення так званої “мінеральної угоди”. Друге – це організація механізму закупівлі американської зброї.

— На сьогодні є вже позитивний сигнал від Сполучених Штатів про те, що вони готові продавати зброю Україні. А інші країни НАТО і країни ЄС підтвердили, що вони готові мобілізувати кошти для закупівлі такої зброї. Моя роль у тому числі буде полягати в тому, щоб цей проєкт успішно запрацював, – сказала вона.

Стефанішина додала, що її попередній досвід буде корисним для налагодження взаємодії країн ЄС і НАТО зі США щодо цих закупівель.

Вона зауважила, що це не всі завдання, адже ще буде питання НАТО, взаємодія з Конгресом тощо.

Як зазначила Ольга Стефанішина, нині її ключове завдання – це консультації з українським парламентом, з новою прем’єркою, з головами державних кампаній і з командою президента.

17 липня Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної на посаду спеціальної уповноваженої президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами.

Також він подав її на затвердження на посаду посла України в США. Президент повідомив, що Стефанішина працюватиме над тим, щоб Україна “не втрачала темп у відносинах з Америкою”.

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