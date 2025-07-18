Україна працює над підписанням угоди про дрони зі США – Свириденко
Україна та Сполучені Штати ведуть активні переговори щодо масштабної угоди, яка передбачає американські інвестиції у виробництво українських безпілотників та їх подальшу закупівлю.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в п’ятницю, 18 липня, пише Reuters.
Угода між Україною та США щодо безпілотників
Свириденко додала, що результатом угоди буде закупівля українських дронів США.
– Ми плануємо підписати угоду про безпілотники зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників у США. Тобто ми говоримо про закупівлю великої партії українських безпілотників, – сказала вона.
Прем’єр-міністерка додала, що політичне рішення щодо угоди вже ухвалено президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Посадовці вже обговорюють деталі.
На початку липня Зеленський заявляв, що Україна підписала домовленість з кількома американськими компаніями про спільне виробництво безпілотників, включно з дронами-перехоплювачами.
Нагадаємо, днями в інтерв’ю The New York Post Зеленський повідомив, що вони з Дональдом Трампом обговорюють угоду, що передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів.
14 липня Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, згідно якої поставки американської зброї в Україну будуть оплачувати європейські союзники.