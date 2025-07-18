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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 18 липня: ліквідовано ще 1180 окупантів та 47 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Втрати ворога на 18 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 180 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 241-шу добу повномасштабної війни сягнули 1 039 830 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 18 липня 2025

  • особового складу – близько 1 039 830 (+1 180) осіб;
  • танків – 11 032 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 005 (+9);
  • артилерійських систем – 30 485 (+47);
  • РСЗВ – 1 441 (+1);
  • засобів ППО – 1 197;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 549 (+135);
  • крилатих ракет – 3 491;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 494 (+111);
  • спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ

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