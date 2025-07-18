Втрати ворога на 18 липня: ліквідовано ще 1180 окупантів та 47 артсистем

Втрати ворога на 18 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 180 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 241-шу добу повномасштабної війни сягнули 1 039 830 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 18 липня 2025

особового складу – близько 1 039 830 (+1 180) осіб;

танків – 11 032 (+3);

бойових броньованих машин – 23 005 (+9);

артилерійських систем – 30 485 (+47);

РСЗВ – 1 441 (+1);

засобів ППО – 1 197;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 549 (+135);

крилатих ракет – 3 491;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 494 (+111);

спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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