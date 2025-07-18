Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 18 липня: ліквідовано ще 1180 окупантів та 47 артсистем
Втрати ворога на 18 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 180 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 241-шу добу повномасштабної війни сягнули 1 039 830 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 18 липня 2025
- особового складу – близько 1 039 830 (+1 180) осіб;
- танків – 11 032 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 005 (+9);
- артилерійських систем – 30 485 (+47);
- РСЗВ – 1 441 (+1);
- засобів ППО – 1 197;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 549 (+135);
- крилатих ракет – 3 491;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 494 (+111);
- спеціальної техніки – 3 932.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 18 липня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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