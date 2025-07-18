Зеленський окреслив три завдання для Умєрова на посаді секретаря РНБО

Україна продовжує працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами наради з Рустемом Умєровим.

Зеленський окреслив завдання в оборонній сфері

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив 18 липня з новопризначеним секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим роботу РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах.

– Перше – продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів, – повідомив він.

Також було проаналізовано стан виконання ухвалених рішень РНБО і Ставки, зокрема щодо реалізації того, що затримувалось. Також, як наголосив президент, важливо значно зміцнити формат технологічної Ставки.

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– Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України, – додав він.

Третє питання, якого торкнулися на засіданні стосується активізації перемовного треку. Наразі продовжується виконання домовленостей другої зустрічі у Стамбулі. За словами Зеленського, необхідно більше динаміки у цьому процесі.

Нагадаємо, що 17 липня під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради президент України Володимир Зеленський поставив завдання оновленому Уряду збільшити частку нашої зброї на фронті до 50%.

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