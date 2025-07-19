Інших місць бракує: у Криму на базі 810 бригади морпіхів розгорнули шпиталь
У тимчасово окупованому Криму на базі зберігання 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ розгорнули польовий шпиталь.
Про це повідомив партизанський рух Атеш у своєму Telegram-каналі.
У Криму росіяни облаштували польовий шпиталь
Агенти руху Атеш провели розвідку бази зберігання 810 бригади морської піхоти в Севастополі. Зараз техніка та частина особового складу там перебувають на відновленні.
Там також облаштували тимчасовий госпіталь для поранених, адже наявних медичних закладів та місць для надання допомоги не вистачає.
— Бригада зіткнулася з серйозним дефіцитом особового складу після зазнаних втрат, і доукомплектування за рахунок прихованої мобілізації його не компенсує. На базі помічено велику кількість військовослужбовців із пораненнями і травмами – багато хто з них досі пересувається на милицях і проходить лікування на місці, – повідомили в Атеш.
Там додали, що передали Збройним силам України всі дані про техніку, переміщення, особистий транспорт і командний склад на території цієї частини у Севастополі.
Станом на 19 липня 2025 року за даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога сягнули 1 040 950 вбитими і пораненими. За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 120 російських окупантів.
Фото: Атеш