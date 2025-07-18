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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Скоротити видатки: Федоров планує запуск аналога департаменту Маска DOGE

Федоров створює аналог DOGE для скорочення держвитрат
Фото: Факти ICTV

Перший віцепрем’єр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про намір створити український аналог американського Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Нову структуру планують залучити до реалізації кількох проєктів із метою термінового скорочення державних витрат та підвищення результативності.

Федоров планує створити український аналог DOGE

 – Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок, – написав Федоров у Threads.

Дана ініціатива з’явилася після заяви президента Володимира Зеленського. На початку липня він говорив про необхідність кадрових змін в уряді.

Зараз дивляться

Президент наголосив на важливості зменшення кількості державних інституцій задля пришвидшення управлінських процесів, зменшення рівня бюрократії та оптимізації бюджету.

Федоров не уточнив, про які саме проєкти йде мова.

Нагадаємо, американський DOGE (Department Of Government Efficiency) був створений після того, як Дональд Трамп у січні повернувся на посаду президента США.

Керівником структури став мільярдер і власник компанії Tesla Ілон Маск.

Назва американського відомства DOGE збігається з абревіатурою криптовалюти Dogecoin, яку Маск активно просував у публічному просторі.

Діяльність DOGE в США одразу викликала хвилю дискусій та критики.

Маск розпочав реалізацію радикальних заходів щодо зменшення витрат державного апарату, що, серед іншого, включало масові скорочення держслужбовців та ліквідацію низки міжнародних програм, зокрема проєктів USAID.

У березні Дональд Трамп уперше публічно обмежив дії Маска, закликавши до обережності: “Потрібен скальпель, а не сокира”.

У травні Маск залишив свою посаду і згодом почав критикувати Трампа в соцмережах.

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