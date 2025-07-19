Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 19 липня: ліквідовано ще 1120 окупантів та 46 артсистем
Втрати ворога на 19 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 120 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 242-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 040 950 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 19 липня 2025
- особового складу – близько 1 040 950 (+1 120) осіб;
- танків – 11 032;
- бойових броньованих машин – 23 012 (+7);
- артилерійських систем – 30 531 (+46);
- РСЗВ – 1 442 (+1);
- засобів ППО – 1 198 (+1);
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 712 (+163);
- крилатих ракет – 3 492 (+1);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 606 (+112);
- спеціальної техніки – 3 932.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 19 липня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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