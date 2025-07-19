Втрати ворога на 19 липня: ліквідовано ще 1120 окупантів та 46 артсистем

Втрати ворога на 19 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 120 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 242-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 040 950 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 19 липня 2025

особового складу – близько 1 040 950 (+1 120) осіб;

танків – 11 032;

бойових броньованих машин – 23 012 (+7);

артилерійських систем – 30 531 (+46);

РСЗВ – 1 442 (+1);

засобів ППО – 1 198 (+1);

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 712 (+163);

крилатих ракет – 3 492 (+1);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 606 (+112);

спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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