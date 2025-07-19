Виїзд чоловіків за кордон: чи будуть зміни з 1 серпня

У серпні 2025 року правила виїзду чоловіків за кордон залишаються незмінними. Як і раніше, під час дії воєнного стану перетин кордону військовозобов’язаними віком від 18 до 60 років обмежено. Проте у деяких випадках вони мають право на виїзд.

Факти ICTV нагадають основні правила виїзду чоловіків за кордон.

Виїзд чоловіків за кордон із 1 серпня: хто має право

Перелік категорій осіб, яким дозволено виїзд за кордон, наразі не змінювався:

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заброньовані на період мобілізації;

визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;

багатодітні батьки, які мають троє і більше дітей до 18 років;

батьки-одинаки;

чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю або тих, хто потребує постійного догляду;

мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті на війні;

військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання;

та інші категорій осіб, визначені ст. 23

Перетин кордону чоловіками до 25 років

Наприкінці 2024 року Кабмін оновив правила перетину кордону для чоловіків 18-25 років, які служили за контрактом у ЗСУ або в розвідувальних підрозділах Міноборони, але не проходили повноцінну військову службу до укладення контракту, за винятком базової підготовки.

Вони мають право на виїзд за кордон за наявності:

довідки від військової частини або керівника ТЦК, що містить дані про укладений контракт;

військово-облікового документа, який підтверджує проходження служби.

Які документи необхідні для виїзду чоловіків за кордон

Обов’язковою є наявність військово-облікового документа (військовий квиток із зазначеним VIN-кодом), які військовозобов’язані мають надати під час перетину кордону разом із паспортом.

Окрім того, це можуть бути інші документи які підтверджують право на виїзд за межі країни (довідка про інвалідність, довідка про відстрочку від призову, свідоцтва про народження дітей, документи про навчання тощо).

Детальний перелік таких документів міститься в постанові Кабміну №57 від 27.01.1995 року, оновленій відповідно до умов воєнного стану.

Підстави для відмови у виїзді

У період воєнного стану чоловікам призовного віку відмовлять у виїзді за кордон, якщо вони не мають при собі військово-облікового документа та додаткових документів, які дають право на виїзд.

Крім того, прикордонники можуть відмовити у виїзді, якщо виявлено невідповідності у документах або особа перебуває у розшуку.

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