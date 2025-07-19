Задимлення біля ЗАЕС спровокувала лісова пожежа: чи є загроза ядерній безпеці
Міністерство енергетики України заявило, що лінії електропередачі, які з’єднують Запорізьку атомну електростанцію з об’єднаною енергосистемою України, працюють стабільно. Це забезпечує надійне зовнішнє живлення станції для підтримки радіаційної безпеки.
Про це повідомляє Міненерго.
Задимлення біля ЗАЕС: що відомо
Коментар з’явився на тлі повідомлень про задимлення в районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС і знеструмлення частини окупованої Запорізької області.
Згідно з інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), задимлення в районі станції зумовлене лісовою пожежею, що сталася на безпечній відстані від майданчика ЗАЕС. Загрози ядерній безпеці наразі немає.
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук нагадала, що через дії окупаційних військ і постійні російські обстріли ЗАЕС вже дев’ять разів опинялась у повному блекауті. У таких випадках живлення станції здійснюється дизельними генераторами, що несе надзвичайні ризики для ядерної безпеки.
Попри окупацію станції, Україна продовжує виконувати міжнародні зобов’язання та забезпечує її електроживлення завдяки потужностям об’єднаної енергосистеми.