Зеленський присвоїв звання Героя України Карвацькому та Яровому посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка двом військовослужбовцям — молодшому сержанту Віталію Карвацькому та солдату Олегу Яровому. Обидва бійці відзначилися надзвичайною хоробрістю та самопожертвою, віддавши життя за Україну.

Звання Героя України посмертно отримали Віталій Карвацький та Олег Яровий

Віталій Карвацький добровільно долучився до Сил територіальної оборони у перші дні повномасштабного вторгнення. Брав участь у найскладніших операціях на фронті, зокрема на Авдіївському, Покровському та Харківському напрямках. Як оператор FPV-дронів, він знищив понад 600 окупантів і десятки одиниць техніки. Загинув 12 червня 2025 року внаслідок удару російського дрона.

Олег Яровий, сапер підрозділу Вовки Да Вінчі 59-ї бригади безпілотних систем, неодноразово проявляв героїзм у критичних ситуаціях — від самостійної оборони позицій до керування воїнами в напівоточенні. В останні місяці життя він освоїв дрони та використовував їх для бойових і рятувальних завдань. Загинув 10 липня 2025 року в стрілецькому бою, не залишивши позицію до останнього.

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Нагадаємо, нагородження державними відзнаками провадиться указом президента України. Особі вручається державна нагорода та документ, який це посвідчує. Воно також може бути проведено посмертно.

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