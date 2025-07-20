Бійці батальйону Svarog знищили експериментальний російський РЕБ КОП-2

На одному з напрямків фронту оператори 424-го батальйону Svarog зі складу Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили російський експериментальний комплекс радіоелектронної боротьби КОП-2 (Комплекс обнаружения и подавления – 2).

Про успішне ураження повідомили у 424 батальйоні.

Збройні сили ліквідували ворожий РЕБ-комплекс

Як зазначили українські військові, рідкісна система РЕБ використовувалася росіянами для протистояння українським дронам.

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КОП-2 здатен сканувати широкий спектр радіочастот, виявляючи ті, на яких працюють безпілотники, та намагається подавити їхні сигнали потужними радіоперешкодами.

Такі комплекси зазвичай використовують для охорони важливих об’єктів військової інфраструктури, зокрема систем протиповітряної оборони.

В реальних умовах бою ця система не впоралася з українськими БПЛА. Після першого удару ворожий комплекс зазнав серйозного ушкодження, а друге влучання остаточно його знищило.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби українські військові ліквідували 1 040 російських окупантів.

Сукупні втрати особового складу російської армії за 1243 дні повномасштабного вторгнення становлять 1 041 990 осіб, включаючи вбитих і поранених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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