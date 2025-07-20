Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова
Павло Нарожний, Засновник БО Реактивна пошта
Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ
Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
Обстріли міст, ультиматум Трампа, зміни в Кабміні і фронт: головне за тиждень
Цього тижня Росія масовано атакувала низку міст України, серед яких – Луцьк, Львів, Чернівці, Кривий Ріг і Вінниця. На фронті тривали запеклі бої, зокрема на Сході, проте українські сили тримають оборону.
Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії 100% митами, якщо за 50 днів не буде мирної угоди. До Києва приїхав спецпредставник США Кіт Келлог, а Україна очікує на нові системи ППО Patriot та зброю за підтримки НАТО.
Водночас відбулися масштабні зміни в уряді: прем’єр-міністром стала Юлія Свириденко, а Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони. Частину міністерств об’єднали, а структуру Кабміну оптимізували.
Факти ICTV дізнавалися, як змінилася ситуація на фронті в Україні з 11 до 18 липня, де найбільше тиснули російські війська протягом тижня та які ключові події відбулися у світі.
- Обстріли України: атаки на Луцьк, Львів, Чернівці, Кривий Ріг і Вінницю
- Ситуація на фронті за тиждень: з 11 до 18 липня
- Заяви Трампа про 50 днів для мирної угоди, інакше мита проти РФ
- Patriot та зброя від США за гроші НАТО, візит Келлога до України
- Кадрові перестановки в уряді України: головні виклики
Обстріли України: атаки на Луцьк, Львів, Чернівці, Кривий Ріг і Вінницю
Протягом останнього тижня Україна зазнала серії масованих атак з боку Росії. Під вогнем опинилися різні міста, зокрема Луцьк, Львів, Чернівці, Кривий Ріг та Вінниця.
Особливо інтенсивними обстріли були 12 липня, адже того дня ворог застосував 623 засоби повітряного нападу. Наступні дні теж не принесли спокою: 13 липня зафіксовано 60 засобів нападу, 14 липня – 140, 15 липня – 267, 16 липня – 401, 17 липня – 64, а 18 липня – ще 35.
Провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова, авіаексперт Валерій Романенко розповів Фактам ICTV, якої тактики дотримуються російські війська під час обстрілів.
– Не можна сказати, що тут однозначно вони групуються біля одного міста. Це залежить від поточного завдання. Або вибити індустрію в якомусь одному місці, і по житловому сектору, або завдати удару по аеродромах – залежно від завдань, – зазначив Романенко.
Авіаексперт розповів, чого варто очікувати далі. Він пояснив, чи нарощуватиме Росія виробництво безпілотників.
– Так, щоб вони сильно нарощували, то ні. Але на 10%, можливо, щомісяця нарощуватимуть. Потрібно робити те, що й робили – збивати та завдавати ударів по виробниках, – наголосив він.
За словами Романенка, зараз створюються більш ефективні системи знищення Shahed. Зокрема, Україна отримає більше засобів виявлення дронів.
– Нам надають більше антишахедних ракет, тобто маленьких. Скажімо, британських ASRAAM чи Martlet, чи бельгійських ракет, які теж збивають по лазерному променю. Більше отримуємо артилерійських систем з радіолокаційним і оптоелектронним управлінням. Формуємо підрозділи, які будуть озброєні зенітними дронами. Так що все йде нормально, – стверджує експерт.
Романенко пояснив, що Україна також нарощуватиме виробництво засобів для збиття дронів.
– Росіяни нарощують – ми нарощуємо. Зрозуміло, що вони не здатні випускати щоденно тисячу Shahed. Це чиста фантастика. Як вони нарощуватимуть засоби удару – так і ми нарощуватимемо засоби відбиття, – наголосив авіаексперт.
Ситуація на фронті за тиждень: з 11 до 18 липня
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, окупанти не залишають спроб просунутися вглиб території України.
Зокрема, на Покровському напрямку російські війська намагалися захопити позиції українських захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне та в напрямку Покровська.
Як зазначають у Генштабі ЗСУ, на Лиманському напрямку армія РФ атакувала позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Торське та Серебрянка.
Засновник благодійного фонду Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний заявив Фактам ICTV, що тиск окупантів триває на одних і тих самих напрямках.
– Зараз основний напрямок гарячий – це Покровсько-Торецький, Донбас. Всі основні дії відбуваються там. У середньому за добу відбувається 180 зіткнень, з них 60-70 щонайменше на Покровському напрямку. Їхня основна мета – це вихід на адмінкордони Донецької області. Він там зі стратегічного погляду цікавий, і з усіх точок, – пояснив він.
Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив у коментарі Фактам ICTV, що на Східному фронті ситуація за останній тиждень була не більш і не менш напружена, ніж останній рік.
– Від третини до половини всіх бойових дій на лінії фронту відбуваються на Покровському напрямку. Тому вважати, що минулий тиждень був якимось особовим – це було б не дуже коректне припущення. Він був так само важкий, як останній рік, – наголосив він.
На думку експерта, спроба російських військ зайти в Дніпропетровську область спричинена більше політичним складником, адже там немає якихось важливих з військового чи економічного погляду об’єктів.
– Це переважно були диверсійно-розвідувальні групи, що начебто вони вже є. Потім ми знищували ці ДРГ. Але інформація залишалася – це більше не для України, а для російського внутрішнього споживання. Небезпеки для міста Дніпро, наприклад, принаймні поки що точно немає, бо ті сили росіян, які там перебувають, не дають якихось перспектив робити їм більш серйозні наступальні дії, – переконаний він.
Гетьман розповів, які цілі російських військ у Сумській області. За його словами, РФ прагне відповісти за дії України у Курській області та намагатиметься вийти на місто Суми.
– Тут можна підкласти ще й політичний чинник, бо Путін на деяких зустрічах з росіянами на запитання, чи є плани захопити Суми, сказав, що таких планів немає, але вони не проти. Це більш політично. Ми це знали та до цього готові, – стверджує експерт.
Водночас залишається небезпека на Харківщині, зокрема на Куп’янському напрямку, як і на будь-якій ділянці фронту, вважає Гетьман.
– Але лінія фронту стабілізована, проривів у росіян узагалі немає. Поки що цього не відбулось, і не відбувається. Ми тримаємо лінію, ми б’ємося так, як треба. Це мужність наших військових – це факт. Дуже важко, але провалу немає, – пояснив він.
Командир екіпажу Окремого загону безпілотних систем Тайфун Національної гвардії України за позивним Прайд, який працює на Запорізькому напрямку, пояснив Фактам ICTV, що зараз дрони відіграють важливу роль не тільки там, а й на інших ділянках фронту.
– Зокрема, на Запоріжжі вони активно застосовуються для розвідки, коригування артилерійського вогню та завдання ударів. FPV-дрони ефективно використовуються як для знищення ворожої піхоти та техніки, так і для ураження укріплень. Наш загін насамперед залучає дрони до цілодобової розвідки та виявлення скупчень живої сили й техніки противника, – сказав Прайд.
Крім того, оператори успішно коригують вогонь артилерії суміжних підрозділів. Одним словом, українські дронарі роблять усе можливе, щоб завдавати ворогу втрат і підтримувати оборону на цьому напрямку фронту, наголосив командир.
За його словами, ворог змінив підходи до застосування FPV-дронів: усе частіше використовуються масовані атаки роями: по 5–10 одиниць одночасно на одну ціль або район.
Також спостерігається тенденція до зміни напрямку заходу дрона на ціль – противник намагається обходити основні зони дії РЕБ, звернув увагу український військовий.
– Активність FPV-дронів з боку РФ суттєво зросла. Щодня фіксуються десятки спроб ураження української техніки, окопів, окремих спостережних пунктів. Ворог інтенсивно насичує передній край і сіру зону операторами FPV, змінюючи позиції після кількох вильотів, щоб уникнути вогню у відповідь. Ми працюємо, щоб вчасно фіксувати таку “ротацію”, доставляти ворогу або смерть, або серйозні проблеми, – пояснив він.
Водночас на Запорізькому напрямку фіксується застосування нових модифікацій FPV-дронів із тепловізійною оптикою, наголосив Прайд.
Крім того, українським військовим відомо про спроби росіян використовувати більші безпілотники з модернізованим радіозв’язком, здатні діяти в глибину до 15-20 км. Війська РФ застосовують ударні дрони літакового типу, здатні летіти на відстань 35 км.
– Успішне стримування противника на цьому напрямку забезпечується злагодженою роботою дронових підрозділів, системами РЕБ, маневровими групами та гнучкою оборонною тактикою. Постійна аеророзвідка дозволяє своєчасно виявляти концентрацію сил ворога та здійснювати упереджувальні удари, – сказав Прайд.
Ймовірно, РФ намагатиметься посилити тиск невеликими групами за підтримки FPV і штурмових дронів, щоб виснажити українські позиції. Але командир наголосив, що зараз триває робота над тим, щоб усі ці спроби оберталися для ворога на провал.
Заяви Трампа про 50 днів для мирної угоди, інакше мита проти РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Росія не піде на мирну угоду з Україною протягом 50 днів, він запровадить 100-відсоткові митні тарифи.
Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович заявив Фактам ICTV, що тепер Трамп безальтернативно повинен буде ці мита запровадити, тому що він сам вже поставив дедлайн.
– На відміну від попередніх заяв, тут є певна конкретика і порядок дій, що ми запровадимо, зробимо і так далі. З великою ймовірністю, він це зробить. Єдине, що може його відтермінувати – це якщо Росія дійсно встигне за цей чи наприкінці цього періоду сісти за стіл перемовин з Україною і зробити якісь кроки, які свідчитимуть про бажання війну закінчити, – припустив він.
Таким кроком може бути тільки один – це реальне перемир’я на фронті, призупинення бойових дій і відсутність обстрілів. Трампу доведеться це робити, інакше він виглядатиме “вкрай блідо”. Йому це точно не потрібно, вважає політолог.
– Він 50 днів брав з розрахунку, що за цей період сама Росія, країни, які з РФ торгують, зроблять відповідні висновки та спробують врегулювати поступово ситуацію. Але якщо Росія не піде, і поки все свідчить про те, що вона максимально тягнутиме та удаватиме, що вона не розуміє навіть не натяків, а прямих заяв зі сторони США, – йому доведеться починати з цих тарифів і мит, – переконаний він.
Це буде більше навіть символічний крок, оскільки для всього світу стане очевидно, навіть для країн, які підтримували якісь відносини з Росією, що ситуація змінилася. Вона не така, якою була раніше, що Трамп дійсно змінив позицію і Росія не зможе досягнути того, на що розраховувала в контексті війни з Україною, припустив Рейтерович.
– І не зможе тримати США на відстані, як їй це вдавалося робити певний період часу. Звісно, вплив буде і на Росію – це точно. Він буде не надто позитивний. Але й інші країни зроблять відповідні висновки. Ситуація почне змінюватися на користь України та не на користь РФ, – вважає експерт.
За його словами, одна справа – коли країни з Росією торгують та на цьому заробляють, але зовсім інша, коли вона починає страждати у питанні співпраці зі США. А всі країни, які потенційно можуть потрапити під ці мита та тарифи, мають зі США економічні відносини, звернув увагу Рейтерович.
– Це Індія, Китай, Туреччина – взагалі член НАТО. Тому їм доведеться обирати. Я думаю, вибір буде явно не на користь Росії, – сказав політолог.
Patriot та зброя від США за гроші НАТО, візит Келлога до України
США роблять кроки щодо швидкого постачання зброї в Україну в рамках плану американського президента Дональда Трампа. Він передбачає закупівлю американської зброї коштом країн НАТО. Зокрема, йдеться про надання додаткових систем ППО Patriot.
Цього тижня в Україні перебував спецпредставник США генерал Кіт Келлог. Його візит відбувся на тлі заяв Дональда Трампа про постачання Patriot Києву та погроз посилити санкції проти РФ.
Метою його тижневої поїздки стали переговори з керівництвом країни, президентом України Володимиром Зеленським, а також представниками СБУ, розвідки та військових.
За інформацією Національної гвардії України, візит був надзвичайно насиченим. Зокрема, Келлог побував на оборонних підприємствах та об’єктах Нацгвардії: ознайомився з роботою тренажерів, безпілотників та бойової техніки, а також поспілкувався з військовими.
Володимир Зеленський назвав зустріч продуктивною. Як зазначили в Офісі президента, обговорювалися питання посилення ППО, санкції проти Росії, спільне виробництво зброї та можливості прямих закупівель українських БпЛА з боку США.
Кадрові перестановки в уряді України: головні виклики
17 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів на чолі з Юлією Свириденко. Колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль після п’яти років на посаді був призначений міністром оборони.
У рамках оновлення уряду відбулася оптимізація структури – кількість міністерств скоротили. Михайло Федоров залишився міністром цифрової трансформації та водночас став першим віцепрем’єром.
Тарас Качка, який раніше працював у Міністерстві економіки, обійняв посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ольга Стефанішина призначена спеціальною уповноваженою президента України в США.
Переформатування відбулось не з економічних чи соціальних причин. Це політико-інформаційна історія, заявив Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович.
– З одного боку, це сигнал українському суспільству та нашим партнерам, що намагатимуться активізувати всі зусилля з погляду розвитку країни, протидії російській агресії, – сказав експерт.
З політичного погляду – це продовження боротьби певних груп впливу, які хотіли контролювати Кабмін, наприклад, мати там своїх людей. У цьому випадку тут все звелося фактично до посади прем’єр-міністра, пояснив політолог.
– Шмигаль перемістився в Міністерство оборони. Я думаю, що увага до нього буде не меншою. Відповідальність у нього стала менша, тому що він вже не прем’єр-міністр. Але можливостей впливати у нього стало навіть більше, тому що Міністерство оборони дуже сильно посилили. Тут цікаво буде подивитися, як далі розвиватиметься ситуація, – наголосив він.
А зараз треба було показати, що Україна готова далі опиратися Росії, переконаний Рейтерович.
– Це ще сигнал нашим партнерам, мовляв, дивіться, не боїмося призначати нових людей. Цих людей, до речі, у США прекрасно знають, тому що Юлія Свириденко займалася угодою щодо корисних копалин, – пояснив політолог.
На його думку, перед оновленим урядом першочергово стоять завдання, пов’язані з обороною, і президент України їх озвучив.
– Наскільки нинішній Кабмін зможе їх виконати – сказати поки складно. Я думаю, ми в найближчі тижні дізнаємося, коли завершаться всі кадрові перестановки. Гірше точно не буде. Це навіть певний здобуток, тому що може бути в принципі краще, – припустив він.