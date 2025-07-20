Обстріли міст, ультиматум Трампа, зміни в Кабміні і фронт: головне за тиждень

– Це переважно були диверсійно-розвідувальні групи, що начебто вони вже є. Потім ми знищували ці ДРГ. Але інформація залишалася – це більше не для України, а для російського внутрішнього споживання. Небезпеки для міста Дніпро, наприклад, принаймні поки що точно немає, бо ті сили росіян, які там перебувають, не дають якихось перспектив робити їм більш серйозні наступальні дії, – переконаний він.

Гетьман розповів, які цілі російських військ у Сумській області. За його словами, РФ прагне відповісти за дії України у Курській області та намагатиметься вийти на місто Суми.

– Тут можна підкласти ще й політичний чинник, бо Путін на деяких зустрічах з росіянами на запитання, чи є плани захопити Суми, сказав, що таких планів немає, але вони не проти. Це більш політично. Ми це знали та до цього готові, – стверджує експерт.

Водночас залишається небезпека на Харківщині, зокрема на Куп’янському напрямку, як і на будь-якій ділянці фронту, вважає Гетьман.

– Але лінія фронту стабілізована, проривів у росіян узагалі немає. Поки що цього не відбулось, і не відбувається. Ми тримаємо лінію, ми б’ємося так, як треба. Це мужність наших військових – це факт. Дуже важко, але провалу немає, – пояснив він.

Командир екіпажу Окремого загону безпілотних систем Тайфун Національної гвардії України за позивним Прайд, який працює на Запорізькому напрямку, пояснив Фактам ICTV, що зараз дрони відіграють важливу роль не тільки там, а й на інших ділянках фронту.

– Зокрема, на Запоріжжі вони активно застосовуються для розвідки, коригування артилерійського вогню та завдання ударів. FPV-дрони ефективно використовуються як для знищення ворожої піхоти та техніки, так і для ураження укріплень. Наш загін насамперед залучає дрони до цілодобової розвідки та виявлення скупчень живої сили й техніки противника, – сказав Прайд.

Крім того, оператори успішно коригують вогонь артилерії суміжних підрозділів. Одним словом, українські дронарі роблять усе можливе, щоб завдавати ворогу втрат і підтримувати оборону на цьому напрямку фронту, наголосив командир.

За його словами, ворог змінив підходи до застосування FPV-дронів: усе частіше використовуються масовані атаки роями: по 5–10 одиниць одночасно на одну ціль або район.

Також спостерігається тенденція до зміни напрямку заходу дрона на ціль – противник намагається обходити основні зони дії РЕБ, звернув увагу український військовий.

– Активність FPV-дронів з боку РФ суттєво зросла. Щодня фіксуються десятки спроб ураження української техніки, окопів, окремих спостережних пунктів. Ворог інтенсивно насичує передній край і сіру зону операторами FPV, змінюючи позиції після кількох вильотів, щоб уникнути вогню у відповідь. Ми працюємо, щоб вчасно фіксувати таку “ротацію”, доставляти ворогу або смерть, або серйозні проблеми, – пояснив він.

Водночас на Запорізькому напрямку фіксується застосування нових модифікацій FPV-дронів із тепловізійною оптикою, наголосив Прайд.

Крім того, українським військовим відомо про спроби росіян використовувати більші безпілотники з модернізованим радіозв’язком, здатні діяти в глибину до 15-20 км. Війська РФ застосовують ударні дрони літакового типу, здатні летіти на відстань 35 км.

– Успішне стримування противника на цьому напрямку забезпечується злагодженою роботою дронових підрозділів, системами РЕБ, маневровими групами та гнучкою оборонною тактикою. Постійна аеророзвідка дозволяє своєчасно виявляти концентрацію сил ворога та здійснювати упереджувальні удари, – сказав Прайд.

Ймовірно, РФ намагатиметься посилити тиск невеликими групами за підтримки FPV і штурмових дронів, щоб виснажити українські позиції. Але командир наголосив, що зараз триває робота над тим, щоб усі ці спроби оберталися для ворога на провал.

Заяви Трампа про 50 днів для мирної угоди, інакше мита проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Росія не піде на мирну угоду з Україною протягом 50 днів, він запровадить 100-відсоткові митні тарифи.