Спецпризначенець ССО зупинив ворожий FPV-дрон голіруч

Боєць 4-го полку Сил спеціальних операцій України вступив у рукопашний бій із ворожим FPV-дроном-камікадзе. Інцидент стався під час заїзду підрозділу в зону бойових дій.

Відео оприлюднене на офіційному каналі полку 19 липня.

Унікальний випадок на фронті

Попри спробу збити дрон із помпового дробовика, ціль не була уражена. Один із спецпризначенців проявив блискавичну реакцію — він зумів відштовхнути ворожий дрон рукою так, щоб уникнути його детонації.

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— Удача чи майстерні навички Рейнджера ССО?! Головне — це два врятовані життя!, — йдеться в офіційному повідомленні полку.

Такі моменти демонструють, наскільки небезпечною і непередбачуваною є сучасна війна. FPV-дрони стали одним із головних інструментів ворога, і здатність реагувати миттєво — питання життя і смерті.

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Нагадаємо, українські розвідники бригади Чорний ліс ліквідували російський ЗРК Бук-М1 під час операції на фронті, повністю знищивши установку.

ЗРК Бук-М3 – нове покоління радянської лінійки Бук, який спроможний одночасно уражати до 36 повітряних цілей на відстані до 70 км.

Знищення такої системи – серйозна втрата для ППО ворога, якщо враховувати чинник регулярної роботи українських безпілотників, ракет і авіації.

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