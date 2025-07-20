Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 20 липня: ліквідовано ще 1040 окупантів та понад 50 артсистем

знищена техніка окупантів
Фото: УНІАН

Втрати ворога на 20 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 243-ту добу повномасштабної війни сягнули 1041990 вбитими та пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 20 липня 2025

  • особового складу близько 1041990 (+1040) осіб;
  • танків – 11035 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23021 (+9);
  • артилерійських систем – 30583 (+52);
  • РСЗВ – 1443 (+1);
  • засоби ППО – 1198;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46982 (+270);
  • крилаті ракети – 3515 (+23);
  • кораблі / катери – 28;
  • підводні човни  – 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55727 (+121);
  • спеціальна техніка – 3932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 20 липня 2025 – ситуація на фронті
Війна в Україні

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь