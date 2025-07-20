Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 20 липня: ліквідовано ще 1040 окупантів та понад 50 артсистем
Втрати ворога на 20 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1040 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 243-ту добу повномасштабної війни сягнули 1041990 вбитими та пораненими.
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Втрати ворога на 20 липня 2025
- особового складу близько 1041990 (+1040) осіб;
- танків – 11035 (+3);
- бойових броньованих машин – 23021 (+9);
- артилерійських систем – 30583 (+52);
- РСЗВ – 1443 (+1);
- засоби ППО – 1198;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46982 (+270);
- крилаті ракети – 3515 (+23);
- кораблі / катери – 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55727 (+121);
- спеціальна техніка – 3932.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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