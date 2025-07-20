Втрати ворога на 20 липня: ліквідовано ще 1040 окупантів та понад 50 артсистем

Втрати ворога на 20 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 243-ту добу повномасштабної війни сягнули 1041990 вбитими та пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 20 липня 2025

особового складу близько 1041990 (+1040) осіб;

танків – 11035 (+3);

бойових броньованих машин – 23021 (+9);

артилерійських систем – 30583 (+52);

РСЗВ – 1443 (+1);

засоби ППО – 1198;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46982 (+270);

крилаті ракети – 3515 (+23);

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – 55727 (+121);

спеціальна техніка – 3932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.