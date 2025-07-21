Аудит угод із партнерами щодо зброї: Зеленський дав доручення Шмигалю та Умєрову

Президент України Володимир Зеленський доручив провести аудит усіх укладених міжнародних оборонних угод, включно з домовленостями в рамках Рамштайну, коаліцій спроможностей, а також проєктів будівництва зброярських заводів за кордоном.

Про це глава держави написав у своєму Telegram.

Зеленський доручив провести аудит угод щодо зброї

Вже за 10 днів глава держави очікує доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо термінів реалізації домовленостей.

Зараз дивляться

— Вже є сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій. Треба проаналізувати їх і реально забезпечити виконання, — заявив Зеленський.

Окрему увагу президент звернув на необхідність активізувати роботу у форматах співпраці з партнерами, зокрема — в рамках Рамштайну. На сьогодні запланована зустріч на рівні міністрів оборони країн-учасниць.

— Кожен керівник у сфері оборони знає, які в нас є дефіцити, які сильні сторони наших виробництв і що саме є пріоритетами для партнерів, — підкреслив президент.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що Лондон може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у Сполучених Штатів для України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.