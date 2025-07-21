Аудит угод із партнерами щодо зброї: Зеленський дав доручення Шмигалю та Умєрову
Президент України Володимир Зеленський доручив провести аудит усіх укладених міжнародних оборонних угод, включно з домовленостями в рамках Рамштайну, коаліцій спроможностей, а також проєктів будівництва зброярських заводів за кордоном.
Про це глава держави написав у своєму Telegram.
Зеленський доручив провести аудит угод щодо зброї
Вже за 10 днів глава держави очікує доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо термінів реалізації домовленостей.
— Вже є сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій. Треба проаналізувати їх і реально забезпечити виконання, — заявив Зеленський.
Окрему увагу президент звернув на необхідність активізувати роботу у форматах співпраці з партнерами, зокрема — в рамках Рамштайну. На сьогодні запланована зустріч на рівні міністрів оборони країн-учасниць.
— Кожен керівник у сфері оборони знає, які в нас є дефіцити, які сильні сторони наших виробництв і що саме є пріоритетами для партнерів, — підкреслив президент.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що Лондон може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у Сполучених Штатів для України.