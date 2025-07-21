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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Довести частку української зброї у ЗСУ до 50% за 6 місяців – реально – Зеленський

Зеленський Володимир
Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання довести частку української зброї в Силах оборони до 50% упродовжнаступних шести місяців.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Telegram.

Завдання Зеленського щодо української зброї

За словами президента, наразі щоночі перехоплювачі знищують Шахеди, але таких результатів має бути в рази більше.

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– Обов’язково мають бути забезпечені 100% потреб армійської авіації, Повітряних сил, усіх підрозділів, які захищають життя в наших містах і селах, – зазначив Володимир Зеленський.

Також глава держави наголосив на необхідності забезпечити значне збільшення частоти й дальності застосування дронів проти російських об’єктів.

Кожен майданчик у Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, зауважує він, має стати досяжним для Сил оборони України.

На переконання президента, люди повинні бачити, що України має свої ракети.

– Загалом щодо зброї завдання таке: завдяки збільшенню нашого власного виробництва довести частку української зброї в наших Сил оборони до рівня 50% за наступні шість місяців. Це абсолютно реалістично, – вважає Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час офіційного представлення нового міністра оборони України Дениса Шмигаля президент України Володимир Зеленський наголосив, що уже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні й ефективні дрони-перехоплювачі.

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