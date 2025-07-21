Нова зустріч із російською стороною у Туреччині планується на середу – Зеленський

Триває підготовка обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині представників України з російською стороною. Вона планується на середу, 23 липня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 21 липня.

Зеленський про підготовку до обміну і зустрічі з РФ у Туреччині

– Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей, – заявив Зеленський.

У зверненні до учасників щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України Зеленський назвав три пріоритетних питання, які хочуть обговорити під час третіх перемовин з представниками РФ у Стамбулі.

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За його словами, порядок денний з боку України є чітким – повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів.

Президент переконаний, що Україні потрібно більше динаміки в перемовинах для закінчення війни, однак це складний напрям.

– Ми всі розуміємо, що справді результативні перемовини можуть бути тільки на рівні лідерів, – звернув увагу Зеленський.

Глава держави розповів, що представники України готують ще щонайменше один обмін із Росією.

Він закликав керівників закордонних дипломатичних установ інформувати інші країни про необхідність саме такого переговорного підходу та адженди, щоб забезпечити Україні необхідну політичну підтримку.

Зеленський про закупівлі дронів-перехоплювачів

За словами Зеленського, сьогодні дуже детально говорили з урядом та військовими про закупівлі усіх типів безпілотників, включно з дронами-перехоплювачами.

– Окрім цього – дипстрайки та дрони для фронту. Я доручив максимально розширити контрактування – беремо все, що здатне захищати наші міста від Shahed та позиції на фронті, – наголосив глава держави.

Він розповів, що це також одне із завдань для українських дипломатів. Президент сьогодні взяв участь у нараді з послами нашої країни.

Зеленський стверджує, що зараз існує суттєвий дефіцит фінансів на виробництво зброї в Україні, а дипломати разом зі всіма урядовцями та Офісом президента мають забезпечити домовленості з партнерами щодо фінансів.

– Я вже говорив про це з деякими лідерами. Є готовність наших друзів і європейців допомагати. Маємо кожну домовленість виконати на 100% і швидко, – вважає президент.

Зеленський про активізацію санкцій проти Росії

Крім цього, Україна та наші партнери готують значну активізацію роботи щодо санкцій проти Росії та їхню синхронізацію за ведення повномасштабної війни.

– Росія використовує кожну санкційну діру, щоб фінансувати війну, – звернув увагу Зеленський.

Саме тому необхідно максимально синхронізувати всі санкції – партнерів в українській юрисдикції, а українські санкції – в юрисдикціях партнерів. Також санкційні режими партнерів мають бути синхронізовані між ними.

Робота значна, але санкції довели свою ефективність, вважає президент України.

За його словами, українська сторона бачить по “мінусах” у російській економіці, проблемах із їхніми бюджетами та у виробництвах, що санкції реально працюють.

Цього має бути більше, щоб висушити російський економічний потенціал, сказав глава держави.

Зеленський про потребу посилення ППО для України

Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по українських містах і громадах – від Харківщини та Сумщини до Івано-Франківська.

Сильна атака була проти Києва, проте значну частину ударних дронів Shahed і ракет вдалося збити, заявив Зеленський.

Проте кожна така хвиля російських ударів нагадує про дві речі, звернув увагу президент України.

– ППО: потрібно більше систем і покриття нашої країни захистом. Також наші далекобійні удари по Росії: якщо Путін так здурів на темі Shahed і терору, то вони мають залишитись без логістики. Кожен, хто працює заради захисту життя й обмеження потенціалу Росії у війні, працює на досягнення миру, – стверджує він.

Володимир Зеленський подякував усім партнерам, які просувають нові та сильніші санкції, зокрема вторинні.

– Хай російська бравада не вводить в оману. Вони дійсно відчувають вплив санкцій. І вони повинні припинити агресію. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала, – вважає Зеленський.

На його думку, нікому більше, крім Росії, ця війна не потрібна. Обовʼязково буде мир, переконаний Зеленський. Глава держави подякував нашим воїнам та всім, хто залишається з Україною.

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