Обстріл України 21 липня: основний удар по столиці, є загиблі та поранені

У ніч проти 21 липня Росія атакувала Україну 426 дронами та 24 ракетами.

Внаслідок ворожої атаки вибухи лунали у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Харківській та інших областях.

За попередніми даними цієї ночі загинули дві людини, ще 15 поранені, серед них – дитина.

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Про наслідки російської атаки на Україну 21 липня – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Обстріл Києва

Про наслідки комбінованого повітряного удару по столиці, що стався в ніч на 21 липня повідомили міський голова Віталій Кличко та керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на ранок підтверджено загибель одного чоловіка. Кількість постраждалих зросла до восьми осіб, серед яких є 15-річна дівчина.

У всіх зафіксовано осколкові та різані поранення. Одній жінці допомогу надали на місці через гіпертонічний криз.

У Дарницькому районі пожежі виникли на даху нежитлової будівлі, у супермаркеті, в гаражному кооперативі та на території складів. Також пошкоджено дитячий садок.

У Шевченківському районі, через уламки БпЛА загорівся балкон на першому поверсі 10-поверхового житлового будинку.

Пожежа площею 150 кв. м локалізована, одна людина врятована, ще одна зазнала поранення.

Крім того, пошкоджено вхід до станції метро Лукʼянівська, хоча займання не було.

Станція тимчасово закрита, постраждали також заклади харчування та торгові приміщення поряд.

У Дніпровському районі виникла пожежа у торгових рядах, згоріли кілька кіосків (ліквідовано на площі 500 кв. м).

Уламки також впали на територію дитячого садка.

У Соломʼянському районі займання зафіксовано на складах, вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибило вікна та двері.

В Оболонському районі зафіксовано пожежу в котеджному комплексі, який наразі не експлуатується – жертв і постраждалих немає.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків загорілися гаражі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ – воєнний злочин, унаслідок якого загинула людина.

Обстріл Київщини

Унаслідок вибухів у Вишгородському районі Київщини було пошкоджено кілька господарських споруд, а також один автомобіль.

У Фастівському районі вибухи призвели до руйнувань трьох приватних осель, двох автомобілів та складських приміщень одного з місцевих підприємств.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у Фастівському районі виникла масштабна пожежа. Займання охопило адміністративну будівлю площею 300 квадратних метрів і складське приміщення загальною площею 1 200 квадратних метрів.

Обстріл Камʼянець-Подільського

За словами керівника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, у результаті вибухів у Кам’янець-Подільському районі було частково пошкоджено перекриття, фасади та вікна у 20 приватних житлових будинках.

– Ступінь пошкодження встановлюється. Загиблих і травмованих немає. Інформація уточнюється, – повідомив Тюрін у своєму Telegram-каналі.

Під час нічного обстрілу протиповітряна оборона області знищила п’ять ворожих безпілотників, запущених російськими військами.

Обстріл Харкова

У ніч на 21 липня Київський район Харкова зазнав серії ударів дронами-камікадзе типу Герань-2.

Загалом зафіксовано щонайменше 12 прильотів, повідомляють представники місцевої влади.

Один із дронів влучив поблизу багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

На іншій ділянці вибуховою хвилею пошкоджено вікна житлового комплексу, зруйновано частину дороги, деформовано трамвайні рейки та електричні дроти.

За оновленими даними від обласної прокуратури, вибухи призвели до пожеж на території двох підприємств, а також пошкоджень у житловому кварталі. Там вибито вікна у будинку, зруйновано автомобіль.

На цей момент інформація про постраждалих не надходила.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Івано-Франківська

У ніч на 21 липня в Івано-Франківську близько 03:00 пролунали перші вибухи під час масштабної повітряної атаки.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, також зафіксовано постраждалих серед населення.

Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, російські війська завдали комбінованого удару по Івано-Франківську та області, застосувавши ударні дрони типу Шахед і балістичні ракети.

В одному з населених пунктів громади є поранені, стан яких попередньо оцінюють як легкий. Також, за словами Марцінківа, ударів було дуже багато, і наразі триває уточнення наслідків обстрілів у ще двох селах.

– Дякуємо ППО та всім, хто захищає Івано-Франківськ. Це наймасштабніша атака з початку повномасштабного вторгнення, – зазначив очільник міста.

За інформацією ДСНС, постраждали жителі Івано-Франківської територіальної громади. Серед чотирьох травмованих – одна дитина.

Обстріл Буковини

Під час повітряної тривоги над територією Буковини сили протиповітряної оборони знищили російську крилату ракету.

Як повідомив керівник Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк, уражений ворожий об’єкт упав за межами населених пунктів.

На цей час тривають пошуки уламків ракети. Згідно з оперативною інформацією від ППО, жертв і руйнувань немає.

Обстріл Рівненщини

У результаті масованого нічного обстрілу України на Рівненщині не зафіксовано постраждалих та пошкоджень інфраструктури.

Як повідомив керівник Рівненської ОДА Олександр Коваль, під час повітряної тривоги ефективно спрацювали сили протиповітряної оборони. Було знищено одну з ворожих повітряних цілей.

Наслідки обстрілу в інших областях

У Черкаській області сили ППО знищили дві російські ракети, а також дев’ять БпЛА.

У Миколаївській області знищено 17 БпЛА типу Shahed 131/136 та дронів-імітаторів різних типів.

У Херсоні росіяни атакували дронами Дніпровський район міста. Під удар потрапила 63-річна жінка, яка перебувала у квартирі.

Вона дістала вибухову травму, контузію та осколкові поранення ніг. Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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