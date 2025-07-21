Посли G7 занепокоєні обшуками в НАБУ: хочуть обговорити з керівництвом Кабміну

Країни Великої сімки серйозно занепокоєні масштабними слідчими діями, які були проведені щодо співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Відповідну заяву оприлюднила G7 на платформі X.

Посли G7 занепокоєні обшуками в НАБУ

Посли повідомили, що мають намір підняти це питання під час діалогу з керівництвом Кабінету міністрів.

Зараз дивляться

Зазначається, що представники країн G7 уважно стежать за подіями навколо НАБУ, зокрема за розслідуванням, яке стосується кількох співробітників відомства.

За словами дипломатів, вони вже провели зустріч з представниками антикорупційного бюро.

– Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду, – наголосили посли G7.

У G7 наголосили на важливості відданості принципам прозорості, незалежності державних інституцій і належного врядування.

Посли заявили, що високо цінують співпрацю з українськими партнерами у сфері боротьби з корупцією та реформування країни.

До Групи семи входять представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Італії та Японії.

До місії долучена амбасадорка Європейського Союзу Катаріна Матернова, яка також публічно прокоментувала події.

У зверненні Матернова наголосила, що за роки боротьби з корупцією Україна досягла суттєвих успіхів, і особливо в умовах війни ці досягнення мають бути захищені.

– Україна досягла величезного прогресу в реформах. Особливо у воєнний час, захищаючись від російської агресії. Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом, – зазначила вона.

Що відомо про обшуки в НАБУ

Нагадаємо, 21 липня відбулися масштабні слідчі дії – щонайменше 70 обшуків провели працівники Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора стосовно щонайменше 15 співробітників НАБУ.

В НАБУ стверджують, що дії правоохоронців відбуваються з порушенням процедур.

НАБУ висловлює занепокоєння, що в ході обшуків СБУ може отримати доступ до інформації про поточні й майбутні оперативні заходи, які проводяться спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. В СБУ ж запевнили, що не отримували доступ до даних про спецоперації.

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