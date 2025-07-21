Що таке НАБУ і хто керує цим відомством

21 липня працівники СБУ провели масштабні обшуки у детективів Національного антикорупційного бюро у різних регіонах України. За даними самого НАБУ, під час обшуків силовики застосували фізичну силу до одного з детективів, попри те, що він не чинив жодного спротиву.

Крім того, за словами представників бюро, співробітники СБУ прийшли без належних судових рішень.

У заяві, яку НАБУ оприлюднило у своєму Telegram-каналі, йдеться про щонайменше 70 обшуків, які нині проводять працівники Служби безпеки України спільно з представниками Офісу генпрокурора.

Зараз дивляться

У самому бюро подібні дії назвали незаконними й такими, що суперечать законним процедурам.

Що таке НАБУ та чим займається бюро, читайте в нашому матеріалі.

НАБУ: що це за відомство

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) – це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, створений для того, щоб боротися з корупцією серед високопосадовців.

Основне завдання – виявляти, розслідувати та припиняти корупційні злочини, які становлять загрозу для держави, а також запобігати їх повторенню.

НАБУ працює незалежно від інших органів влади і політичних сил, дотримуючися принципу верховенства права, законності, справедливості та дотримання прав людини.

НАБУ: чим займається

До компетенції НАБУ входить:

проведення оперативно-розшукових та слідчих дій;

бюро має право відкривати справи, збирати докази, витребовувати необхідні матеріали від інших органів;

перевіряти фінансові документи, зокрема дані про майно, доходи й видатки посадовців.

Також НАБУ має доступ до державних реєстрів, може вивчати документи, навіть ті, що містять обмежену або конфіденційну інформацію, та у разі потреби вилучати їх за рішенням суду.

У разі небезпеки працівники мають право застосовувати зброю, спецзасоби, а також можуть тимчасово за потреби використовувати транспорт цивільних осіб.

Для ефективної роботи бюро залучає експертів, аналітиків, перекладачів та інших фахівців, у тому числі з-за кордону.

Також НАБУ активно співпрацює з міжнародними партнерами та правоохоронними структурами інших країн, бере участь у спільних розслідуваннях і міжнародних слідчих групах.

Чим НАБУ відрізняється від ДБР

НАБУ та ДБР – це окремі правоохоронні структури з різними завданнями та сферами розслідувань. НАБУ зосереджується на боротьбі з корупцією серед високопосадовців і суддів, а також розслідує інші злочини, передбачені законодавством.

Своєю чергою, ДБР розслідує правопорушення, скоєні працівниками правоохоронних органів, суддями та військовослужбовцями.

Розмежування повноважень чітке, адже НАБУ займається розслідуванням кримінальних справ щодо тих самих осіб, що й ДБР, однак виключно у випадках корупційних злочинів, визначених тринадцятьма конкретними статтями Кримінального кодексу України.

Натомість ДБР розслідує злочини за всіма іншими статтями, що не належать до компетенції НАБУ.

Директор НАБУ: хто керує бюро

Директором Національного антикорупційного бюро України з березня 2023 року є Кривонос Семен Юрійович. Народився він 16 січня 1983 року у Маріуполі.

Він закінчив загальноосвітню школу у Кременчуці, Національний аграрний університет за спеціальністю Агрономія, Національну академію державного управління при Президентові України зі ступенем магістра державного управління та Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю Правознавство у 2010 році.

Кар’єру розпочав у 2007 році головним спеціалістом у Голосіївській райдержадміністрації Києва. У 2011–2015 рр. працював у територіальних органах Міністерства юстиції в Одеській та Київській областях.

У 2015–2016 роках був першим заступником начальника Одеської митниці ДФС, де реалізовував антикорупційний проєкт Відкритий митний простір. Після цього працював старшим юридичним радником у Міжнародній організації з розвитку права, отримав свідоцтво адвоката і займався адвокатською діяльністю.

У 2020–2021 роках очолював громадську організацію Офіс простих рішень та результатів, брав участь у розробці реформ. З травня 2021 до березня 2023 року був головою Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

6 березня 2023 року призначений директором НАБУ.

Джерело : НАБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.