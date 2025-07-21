Справжнє загострення: в ЗСУ розповіли про ситуацію біля адмінкордону Дніпропетровщини

Російські війська намагаються утримати позиції в кожному населеному пункті на адміністративному кордоні між Донецькою та Дніпропетровською областями, попри значні втрати особового складу.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Що відбувається на фронті зараз

Як пояснив Трегубов, протягом останніх трьох тижнів найбільша інтенсивність бойових дій спостерігалася на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

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За його словами, справжнє літнє загострення на Покровському та Новопавлівському напрямках – це елемент тиску літньої кампанії, на яку армія РФ спрямувала зусилля останнім часом.

– Особливо Покровський напрямок, спроба зайти між Покровськом та Костянтинівкою, – звернув увагу він.

Трегубов наголосив, що наразі російські війська зазнають значних втрат, передусім серед піхоти, намагаючись захопити якомога більше території на Покровському напрямку, зокрема на схід від Покровська та на південь від Костянтинівки.

Основна мета окупантів – закріпитися хоча б у частині населених пунктів цього району, стверджує речник ОСУВ Хортиця.

На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються закріпитися в населених пунктах, розташованих у прикордонній зоні між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Як стверджує Трегубов, мета окупантів – продемонструвати хоча б мінімальну присутність у Дніпропетровській області, щоб надати своїм неодноразовим заявам за останній місяць бодай якесь фактичне підтвердження, і на це РФ витрачає великий особовий ресурс.

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