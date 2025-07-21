Сухопутні війська очолив Геннадій Шаповалов: перша заява генерала

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ став бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому пресслужбою Сухопутних військ.

Геннадій Шаповалов – новий очільник Сухопутних військ: заява

Шаповалов наголосив, що вважає за честь і водночас надзвичайну відповідальність очолення Сухопутних військ Збройних Сил України.

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За його словами, на новій посаді він покладатиметься на свій досвід управління бойовою бригадою, а з початком повномасштабного вторгнення оперативним командуванням Південь та оперативним угрупованням військ Таврія.

– Я глибоко розумію внутрішні процеси, потреби особового складу, логіку ухвалення рішень на рівні підрозділів і з’єднань. Особистий досвід роботи з міжнародними партнерами дає чітке розуміння про сумісність, стандарти, обмін практиками, які ми здатні масштабувати на користь усіх Сухопутних військ, – повідомив він.

За словами генерала, одне з головних сьогоднішніх завдань – генерація військ.

Це включатиме в себе не тільки формування, а й підготовку та доукомплектування бойових частин і підрозділів.

Він наголосив, що пам’ятає, що комплектація війська, зокрема рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян.

– Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне – збереження самого факту існування нашої держави, – повідомив Шаповалов.

Генерал пообіцяв, що вдосконалюватиме та розвиватиме бойову підготовку підрозділів, щоб вона відповідала реаліям фронту.

Шаповалов наголосив, що має намір розвивати усі без винятку складові Сухопутних військ – від піхоти та танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони й армійської авіації, а також працюватиме над забезпеченням їх сучасними технологіями та озброєнням, щоб отримати перевагу над ворогом.

Особливу увагу бригадний генерал пообіцяв приділити розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів зв’язку та управління.

– Звертаюся до військовослужбовців Сухопутних військ: ви – серце нашої оборони. Ваш героїзм, професіоналізм і відданість справі гідні найвищої поваги. Мій обов’язок – підтримувати всіх без виключення військовослужбовців Сухопутних військ та забезпечити гідні умови проходження служби, – наголосив Шаповалов.

Він додав, що перемога залежить від єдності зусиль армії та суспільства та розповів про готовність до відкритого діалогу, ініціатив, пропозицій та конструктивної критики.

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ ще 19 червня.

Геннадій Шаповалов замінив на цій посаді Михайла Драпатого, який наразі отримав посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

У 2024 році Шаповалов був командувачем ОСУВ Таврія та командувачем військ оперативного командування Південь.

Після того як його звільнили з ОК у лютому 2025 року, він займався координацією військової допомоги Україні у німецькому Вісбадені. Там розташований центр командування НАТО з надання допомоги та тренування захисників України.

Джерело: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

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