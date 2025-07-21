20 липня Сили оборони України завдали низки високоточних ударів по російських цілях у Бєлгородській області, значно послабивши систему протиповітряної оборони ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Україна уразила цілі в Бєлгородській області: що відомо

Зокрема, було уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П, що зменшило зону прикриття російських ППО в регіоні.

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Крім того, удару зазнав сучасний радіолокаційний комплекс Небо-М, який після атаки втратив функціональність. Одночасно з цим постраждала й сусідня радіолокаційна станція 5Н66М Big Bird, що знизило її бойову ефективність.

— Такі скоординовані дії підривають здатність РФ прикривати війська та інфраструктуру і сприяють успішному веденню операцій українськими підрозділами, — повідомили в Силах оборони.

Удар по системах ППО є частиною стратегії з послаблення можливостей Росії вести війну проти України та атакувати мирне населення.

Україна продовжуватиме ураження критично важливих елементів воєнної машини Росії доти, доки не буде зупинено вторгнення, відновлено територіальну цілісність і встановлено справедливий мир.

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