Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 20 липня: знищено ще 1170 окупантів та систему ППО
Втрати ворога на 21 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1170 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 244-ту добу повномасштабної війни сягнули 1043160 вбитими та пораненими.
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Втрати ворога на 21 липня 2025
- особового складу близько 1043160 (+1170) осіб;
- танків – 11037 (+2);
- бойових броньованих машин – 23028 (+7);
- артилерійських систем – 30637 (+54);
- РСЗВ – 1444 (+1);
- засоби ППО – 1199 (+1);
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199);
- крилаті ракети – 3515;
- кораблі / катери – 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132);
- спеціальна техніка – 3934 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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