Втрати ворога на 20 липня: знищено ще 1170 окупантів та систему ППО

Втрати ворога на 21 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 244-ту добу повномасштабної війни сягнули 1043160 вбитими та пораненими.

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Втрати ворога на 21 липня 2025

особового складу близько 1043160 (+1170) осіб;

танків – 11037 (+2);

бойових броньованих машин – 23028 (+7);

артилерійських систем – 30637 (+54);

РСЗВ – 1444 (+1);

засоби ППО – 1199 (+1);

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199);

крилаті ракети – 3515;

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132);

спеціальна техніка – 3934 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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