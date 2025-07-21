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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 20 липня: знищено ще 1170 окупантів та систему ППО

Втрати ворога на 21 липня 2025 року: зведення Генштабу ЗСУ
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 21 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 244-ту добу повномасштабної війни сягнули 1043160 вбитими та пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 21 липня 2025

  • особового складу близько 1043160 (+1170) осіб;
  • танків – 11037 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23028 (+7);
  • артилерійських систем – 30637 (+54);
  • РСЗВ – 1444 (+1);
  • засоби ППО – 1199 (+1);
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199);
  • крилаті ракети – 3515;
  • кораблі / катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132);
  • спеціальна техніка – 3934 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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