Зеленський про атаку на Україну: РФ вбила двох людей, серед 15 поранених є дитина

Під час нічної атаки на Україну 21 липня загинули дві людини, ще 15 поранені, найменшому хлопчику – 12 років.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Реакція Зеленського на атаку 21 липня

За його словами, після масованої атаки тривають роботи на місцях влучань у Києві та області, на Харківщині та Івано-Франківщині.

Зараз дивляться

Глава держави зауважив, що були також збиття ударних дронів у Сумській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській і Херсонській областях.

– Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику – 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинули. Мої співчуття рідним та близьким, – наголосив Зеленський.

Він повідомив, що цієї ночі РФ запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, зокрема балістику, а вранці знову вдарила Шахедами по Харківській області.

– Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі. Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак, – підсумував президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.