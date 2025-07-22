Частина Сум і два райони залишилися без світла через атаку РФ

На Сумщині діють відключення електроенергії через атаку РФ. Йдеться про частину міста Суми, Сумський та Роменський райони.

Про це повідомило АТ Сумиобленерго у своєму Telegram-каналі.

Відключення світла на Сумщині

У Сумиобленерго наголосили, що з метою безпеки не розголошують деталей та наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога.

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— Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що енергетики АТ Сумиобленерго роблять усе можливе, щоб відновити подання електроенергії у домівки.

Вибухи у Сумах 22 липня

Вдень 22 липня Росія атакувала Сумську громаду безпілотниками. Було зафіксовано два влучання по місту.

Пошкоджено дитячий майданчик, вікна будівлі, заклад охорони здоров’я та об’єкт цивільної інфраструктури. Дві людини дістали поранення, їх доставляють до лікарні.

Пізніше армія РФ завдала ще одного удару по Сумах біля обʼєкта соціальної інфраструктури. У будівлі вибило вікна. Внаслідок атаки загинула людина.

Начальник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко заявив, що ворог намагається налякати населення та цілеспрямовано бʼє по обʼєктах цивільної інфраструктури.

Він також повідомив, що у місті, крім проблем з електрикою у деяких мікрорайонах та округах, немає також водопостачання внаслідок ворожої атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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