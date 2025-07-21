Дальність ураження українських дронів на оптоволокні зросла вдвічі – Федоров

Українські безпілотники, що використовують оптоволоконну технологію замість традиційного радіозв’язку, показали новий максимум: дальність ураження тепер перевищує 40 км.

FPV-дрони стійкі до дії засобів РЕБ та зберігають ефективність у складних умовах, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

FPV-дрони вражають цілі на відстані понад 40 км

За його словами, ці досягнення стали можливими завдяки чіткому зворотному зв’язку з військовими, інноваційним рішенням українських інженерів та координації з Brave1.

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– Удари на 40+ км та стійкість до ворожого РЕБу – розвиваємо дрони на оптоволокні. Три місяці тому ми тестували дрони на оптоволокні з дальністю до 20 км. Сьогодні це вже рішення, здатні вражати ворожі цілі на відстані більш ніж 40 км, – написав Федоров.

Міністр наголосив, що дрони з оптоволоконним зв’язком ефективні саме там, де звичайні FPV-рішення стають безсилими.

У боротьбі з РЕБ-установками ці безпілотники залишаються надійними: управління здійснюється не через радіосигнал, а через кабель, який не можна перехопити чи заглушити.

– Ураження на глибині 40+ км стають новою нормою для дронів на оптоволокні. Розвиваємо технологію, яка прицільно й безпомилково знищує ворога, – резюмував Федоров.

Суть технології в тому, що замість звичних радіохвиль дрони передають командний сигнал світловим імпульсом через тонкий оптоволоконний кабель.

Це робить їх невразливими до більшості засобів радіоелектронної боротьби, адже ті працюють саме проти радіозв’язку.

Нагадаємо, днями бійці з підрозділу Сил безпілотних систем ЗСУ ліквідували експериментальний зразок російського комплексу радіоелектронної боротьби КОП-2.

Це була друга модифікація комплексу “виявлення і придушення”. Для знищення КОП-2 знадобилося два дрони.

Фото: Михайло Федоров

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