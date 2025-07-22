Можлива нова програма з МВФ – Свириденко
Україна може звернутися до МВФ із проханням затвердити нову кредитну програму.
Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg.
Свириденко – про можливу нову програму з МВФ
За словами Свириденко, світові донори поки що виділили лише половину з передбачуваних $75 млрд, необхідних для бюджету на наступні два роки.
Це створює значний дефіцит фінансування для продовження оборони країни.
Термін дії поточної кредитної програми МВФ на суму близько $16 млрд спливає у 2027 році.
Невизначеність щодо тривалості війни, ймовірно, призведе до обговорення нового плану під час огляду кредитора наступного місяця.
— Якщо базовий сценарій припускатиме, що війна продовжиться наступного року, досить імовірно, що у нас буде нова програма МВФ, – заявила Свириденко.
Під час серпневого візиту МВФ обговорюватимуть економічні та військові сценарії, “щоб визначити, чи буде нова програма розумною і які її ймовірні параметри”, додала прем’єр-міністр.
За словами чиновників, знайомих із позицією фонду і Нацбанку України, переговори щодо нової програми очікуються вже цього року.
Нова програма має забезпечити фінансову стабільність України в умовах тривалого протистояння з російською агресією.
Варто зазначити, що МВФ схвалив поточне кредитування в березні 2023 року, порушивши власний прецедент, що забороняє надавати кредити країні у стані війни.
Нагадаємо, що нещодавно Україні отримала від МВФ дев’ятий транш у розмірі $500 млн.
Як зазначив тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти підуть на покриття пріоритетних бюджетних потреб.