Можлива нова програма з МВФ – Свириденко

Україна може звернутися до МВФ із проханням затвердити нову кредитну програму.

Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg.

Свириденко – про можливу нову програму з МВФ

За словами Свириденко, світові донори поки що виділили лише половину з передбачуваних $75 млрд, необхідних для бюджету на наступні два роки.

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Це створює значний дефіцит фінансування для продовження оборони країни.

Термін дії поточної кредитної програми МВФ на суму близько $16 млрд спливає у 2027 році.

Невизначеність щодо тривалості війни, ймовірно, призведе до обговорення нового плану під час огляду кредитора наступного місяця.

— Якщо базовий сценарій припускатиме, що війна продовжиться наступного року, досить імовірно, що у нас буде нова програма МВФ, – заявила Свириденко.

Під час серпневого візиту МВФ обговорюватимуть економічні та військові сценарії, “щоб визначити, чи буде нова програма розумною і які її ймовірні параметри”, додала прем’єр-міністр.

За словами чиновників, знайомих із позицією фонду і Нацбанку України, переговори щодо нової програми очікуються вже цього року.

Нова програма має забезпечити фінансову стабільність України в умовах тривалого протистояння з російською агресією.

Варто зазначити, що МВФ схвалив поточне кредитування в березні 2023 року, порушивши власний прецедент, що забороняє надавати кредити країні у стані війни.

Нагадаємо, що нещодавно Україні отримала від МВФ дев’ятий транш у розмірі $500 млн.

Як зазначив тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти підуть на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

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