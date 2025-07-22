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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Зеленський оголосив склад делегації на нових переговорах із РФ

ьЗеленський нарада офіс президента
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський оголосив склад української делегації на нових переговорах із РФ.

Про це глава держави повідомив за результатами наради.

Зеленський – про склад делегації на переговорах із РФ

За словами Володимира Зеленського, очолить українську делегацію на нових переговорах із РФ секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.

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Також до складу делегації на нових із РФ увійдуть представники:

  • Головного управління розвідки;
  • Міністерства закордонних справ;
  • Офісу президента.

Крім того, під час наради секретар РНБО Рустем Умєров доповів про поточне виконання домовленостей, досягнутих під час другої зустрічі в Стамбулі.

А керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про співпрацю з європейськими партнерами та Сполученими Штатами.

Україна, наголошує президент, готова працювати максимально продуктивно, аби досягти звільнення військовополонених, повернення незаконно вивезених українських дітей і зупинки воєнних злочинів.

— Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має її завершити — війну, яку вона сама ж і розпочала, — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що переговори з представниками РФ у Стамбулі мають відбутися у середу, 23 липня.

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Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийСтамбулТуреччина
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