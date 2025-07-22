Зеленський оголосив склад делегації на нових переговорах із РФ

Президент України Володимир Зеленський оголосив склад української делегації на нових переговорах із РФ.

Про це глава держави повідомив за результатами наради.

Зеленський – про склад делегації на переговорах із РФ

За словами Володимира Зеленського, очолить українську делегацію на нових переговорах із РФ секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.

Зараз дивляться

Також до складу делегації на нових із РФ увійдуть представники:

Головного управління розвідки;

Міністерства закордонних справ;

Офісу президента.

Крім того, під час наради секретар РНБО Рустем Умєров доповів про поточне виконання домовленостей, досягнутих під час другої зустрічі в Стамбулі.

А керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про співпрацю з європейськими партнерами та Сполученими Штатами.

Україна, наголошує президент, готова працювати максимально продуктивно, аби досягти звільнення військовополонених, повернення незаконно вивезених українських дітей і зупинки воєнних злочинів.

— Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має її завершити — війну, яку вона сама ж і розпочала, — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що переговори з представниками РФ у Стамбулі мають відбутися у середу, 23 липня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.