РФ здійснила понад 700 атак на об’єкти енергетики: до 90% ударів цьогоріч – дронами

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 700 атак на об’єкти енергетики України.

Чому РФ цілиться по енергетичній інфраструктурі України

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко після спільної наради з міністром енергетики Світланою Гринчук, РФ використала безпілотники для атаки до 90% ударів цьогоріч.

За його словами, енергетична інфраструктура України залишається однією зі стратегічних цілей ворога.

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– Провели спільну нараду, щоб синхронізувати зусилля. Ключова мета – не лише реагувати, а й діяти на випередження, – пояснив Клименко.

Міністр внутрішніх справ розповів про головні акценти, на які звернули увагу.

Зокрема, для підвищення рівня захисту енергетичної інфраструктури передбачено ефективне застосування систем радіоелектронної боротьби та посилення можливостей мобільних вогневих груп.

Допуск рятувальників ДСНС до місць ліквідації надзвичайних ситуацій планують забезпечувати завдяки чітким алгоритмам дій, оперативному реагуванню та злагодженій взаємодії з персоналом об’єктів.

Водночас проводитимуться спільні навчання, під час яких відпрацьовуватимуть дії для налагодження командної роботи.

Ігор Клименко наголосив, що безпека енергетичної системи – це гарантія стабільного функціонування кожного дому, лікарні та школи в Україні, тому необхідно забезпечити її надійність на всіх рівнях.

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