Росіяни розстріляли цивільного на Донеччині: ЗСУ знищили винних

У селі Торське на Донеччині російські військові застрелили місцевого мешканця, який їхав на велосипеді. Злочин зафіксували бійці 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Відео опублікували на Facebook-сторінці бригади.

Вбивство мирного мешканця: ЗСУ покарали окупантів у Торському

За даними бригади, окупанти діяли цілеспрямовано — розстріляли цивільного, а потім добили його. Цей момент вдалося зафіксувати на відео.

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Українські пілоти БПЛА та артилеристи швидко відповіли на злочин — усіх трьох окупантів, які брали участь у вбивстві, було знищено.

— Суд не знадобиться — спрацювала миттєва карма, — підсумували військові.

Нагадаємо, на Донеччині російські війська змінюють тактику наступу через високу насиченість української лінії фронту дронами.

Також, 20 липня Сили оборони України завдали низки високоточних ударів по російських цілях у Бєлгородській області, значно послабивши систему протиповітряної оборони ворога.

Зокрема, було уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П, що зменшило зону прикриття російських ППО в регіоні.

Крім того, удару зазнав сучасний радіолокаційний комплекс Небо-М, який після атаки втратив функціональність. Одночасно з цим постраждала й сусідня радіолокаційна станція 5Н66М Big Bird, що знизило її бойову ефективність.

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