Що означає статус Зареєстровано у закладі освіти: пояснення

Реєстрація заяв вступників у 2025 році завершиться 1 серпня о 18:00. До цього часу всі бажаючі вступити до вишів мають подати заяви.

Факти ICTV дізнавалися, що означає статус Зареєстровано у закладі освіти та що в такому разі потрібно робити вступнику.

Що означає статус Зареєстровано у закладі освіти

Якщо абітурієнт бачить Зареєстровано в ЄДБО, це означає що заяву було подано до обраного вступником закладу освіти, але поки що її не розглядали.

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Якщо абітурієнт бачить повідомлення Потребує уточнення вступником, це означає, що вищий навчальний заклад прийняв заяву але вступникові потрібно звернутися до приймальної комісії й уточнити, які додаткові документи потрібно надати. Адже кожний заклад вищої освіти має перелік даних, які не лише подають електронному вигляді, а й які потребують особистої присутності вступника.

Якщо ж вступник отримав повідомлення Зареєстровано в закладі освіти, то це означає:

Вищий навчальний заклад розглядає заяву вступника про допуск у конкурсному відборі.

Після цього повідомлення вступник може отримати відмову або схвалення можливості брати участь у конкурсі.

Тобто цей статус зовсім не означає, що приймальна комісія допустила людину до участі у конкурсі. Вона лише побачила заяву та розглядатиме її.

Що потрібно робити вступнику після отримання статусу Зареєстровано в закладі освіти

Потрібно чекати на розгляд заяви та остаточного рішення щодо можливості брати участь у конкурсному відборі.

Слід дочекатися, щоб у власному кабінеті з’явився відповідний запис. Тільки коли вступник отримає повідомлення Допущено до конкурсу, це означає, що він бере участь у конкурсному відборі за контрактом або на бюджетні місця, залежно від заяви, яку подавав.

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