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Втрати ворога на 22 липня: ліквідовано ще 1090 окупантів та 43 артсистеми

російські військові
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 22 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 090 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 245-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 044 250 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 22 липня 2025

  • особового складу – близько 1 044 250 (+1 090) осіб;
  • танків – 11 038 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 035 (+7);
  • артилерійських систем – 30 680 (+43);
  • РСЗВ – 1 445 (+1);
  • засобів ППО – 1 199;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256);
  • крилатих ракет – 3 533 (+18);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 953 (+94);
  • спеціальної техніки – 3 935 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ

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