Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 22 липня: ліквідовано ще 1090 окупантів та 43 артсистеми
Втрати ворога на 22 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 090 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 245-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 044 250 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 22 липня 2025
- особового складу – близько 1 044 250 (+1 090) осіб;
- танків – 11 038 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 035 (+7);
- артилерійських систем – 30 680 (+43);
- РСЗВ – 1 445 (+1);
- засобів ППО – 1 199;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256);
- крилатих ракет – 3 533 (+18);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 953 (+94);
- спеціальної техніки – 3 935 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 22 липня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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