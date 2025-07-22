Втрати ворога на 22 липня: ліквідовано ще 1090 окупантів та 43 артсистеми

Втрати ворога на 22 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 090 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 245-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 044 250 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 22 липня 2025

особового складу – близько 1 044 250 (+1 090) осіб;

танків – 11 038 (+1);

бойових броньованих машин – 23 035 (+7);

артилерійських систем – 30 680 (+43);

РСЗВ – 1 445 (+1);

засобів ППО – 1 199;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256);

крилатих ракет – 3 533 (+18);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 953 (+94);

спеціальної техніки – 3 935 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.