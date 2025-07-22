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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Залишили лише чергових: у Севастополі солдатів і техніку 12 ЗРП перемістили в укриття

В Севастополі окупанти забрали техніку та військових з території 12 ЗРП: що сталося

Російські окупанти у Севастополі через страх перед ударами Сил оборони України перемістили усю військову техніку в укриття. 

Про це повідомляють партизани руху Атеш.

Переміщення у 12 ЗРП у Севастополі: що відомо

Агент партизанського руху Атеш, який перебуває у складі 12 зенітно-ракетного полку, розповів, що окупанти влаштували різку зміну в структурі розміщення як особового складу, так і військової техніки. 

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Зазначається, що командування полку вирішило розквартирувати основну масу військовослужбовців за межі території частини. 

– Причина – страх бути ураженими ударами з боку Сил оборони України, – впевнені в Атеш. 

Там уточнили, що в укриття та безпечні райони переміщена була уся військова техніка, включно із зенітно-ракетними комплексами С-400. На території частини залишилися лише ті військовослужбовці, які несуть бойове чергування.

Партизани впевнені, що така поведінка російського командування свідчить про зростаючу вразливість військового об’єкта на окупованій території, а також панічні рішення, що приймаються в умовах реальної загрози. 

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Фото: Атеш

Джерело: Атеш

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