Залишили лише чергових: у Севастополі солдатів і техніку 12 ЗРП перемістили в укриття
Російські окупанти у Севастополі через страх перед ударами Сил оборони України перемістили усю військову техніку в укриття.
Про це повідомляють партизани руху Атеш.
Переміщення у 12 ЗРП у Севастополі: що відомо
Агент партизанського руху Атеш, який перебуває у складі 12 зенітно-ракетного полку, розповів, що окупанти влаштували різку зміну в структурі розміщення як особового складу, так і військової техніки.
Зазначається, що командування полку вирішило розквартирувати основну масу військовослужбовців за межі території частини.
– Причина – страх бути ураженими ударами з боку Сил оборони України, – впевнені в Атеш.
Там уточнили, що в укриття та безпечні райони переміщена була уся військова техніка, включно із зенітно-ракетними комплексами С-400. На території частини залишилися лише ті військовослужбовці, які несуть бойове чергування.
Партизани впевнені, що така поведінка російського командування свідчить про зростаючу вразливість військового об’єкта на окупованій території, а також панічні рішення, що приймаються в умовах реальної загрози.
Фото: Атеш
Джерело: Атеш