Зеленський указом увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу.

Відповідний указ глави держави №538/2025 від 21 липня оприлюднено на сайті Офісу президента.

Мораторій на перевірки бізнесу

Згідно з документом, на період воєнного стану встановлюється мораторій на необґрунтовані перевірки бізнесу та втручання з боку держорганів.

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В одному із пунктів йдеться про “встановлення обмеження на проведення перевірок стосовно суб’єктів господарювання, які мають статус авторизованих економічних операторів та суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику, за виключенням тих, які здійснюють діяльність, пов’язану з обігом підакцизних товарів”, а також “удосконалення методики застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення доцільності перевірок суб’єктів господарської діяльності з метою спрямування заходів контролю на ділянки з високим рівнем ризику порушень податкового митного законодавства або контрабанди”.

Напередодні після першого засідання оновленого складу Ради національної безпеки та оборони Зеленський заявив, що рішенням РНБО запроваджується реальний мораторій загалом на будь-яке втручання державних структур, зокрема правоохоронних органів, у підприємницьку діяльність.

За його словами, мораторій не стосується лише ризикових “тіньових” галузей, таких як сфера підакцизних товарів, наприклад алкогольних чи тютюнових, щоб там не було нових так званих сірих схем.

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