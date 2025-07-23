Катерина Черногоренко йде з Міноборони: що відомо

Катерина Черногоренко оголосила про завершення своєї роботи на посаді заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації.

Черногоренко йде з Міноборони

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

– Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерства оборони України. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті, – підкреслила Черногоренко.

Вона зазначила, що працювала з надзвичайно сильною командою, яка не боялася труднощів, створювала нові ідеї та впроваджувала інноваційні підходи до трансформації оборонних сервісів.

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– Ми не цифровізували хаосу. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору, – додала вона.

На своїй посаді Черногоренко, зокрема, відповідала за впровадження ключових цифрових рішень, таких як застосунки Резерв+ і Армія+.

Додамо, що Резерв+ призначений для призовників, резервістів і військовозобов’язаних. Через нього можна оновлювати особисті дані, переглядати інформацію з реєстру Оберіг, а також отримати електронний військово-обліковий документ.

Водночас застосунок Армія+ був розроблений спеціально для військовослужбовців.

Нещодавно до нього додали п’ять нових типів рапортів, зокрема: на статус УБД, зміну банківських реквізитів, отримувача виплат, довідку про склад сім’ї та відпустку для догляду за дитиною.

Крім того, військові, які самовільно залишили частину, можуть повернутись до служби без судового переслідування до 30 серпня 2025 року, скориставшись функціоналом Армії+.

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