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Негода в Україні знеструмила населені пункти у двох областях: де немає світла

негода в Україні
Фото: Unsplash

Через негоду в Україні без світла залишилися десятки населених пунктів у Кіровоградській та Полтавській областях. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Негода в Україні: де немає світла

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що станом на ранок 23 липня електроенергія відсутня у 36 населених пунктах.

– Через сильну негоду на Кіровоградщині спрацювала автоматична система захисту ЛЕП. Без світла залишилось 36 населених пунктів у 9 територіальних громадах. Відновленням електропостачання займаються 10 бригад місцевих РЕМ ПрАТ Кіровоградобленерго, – йдеться у повідомленні.

Через негоду в Україні без світла також залишилися вісім населених пунктів у Полтавській області – загалом знеструмили 1 297 абонентів.

Зараз дивляться

Бригади фахівців вже працюють над усуненням проблеми, про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

– Через пориви вітру та грозу сталося відключення електроенергії у 8 населених пунктах Полтавської, Диканської та Глобинської громад. За інформацією АТ Полтаваобленерго, без світла залишилися 1 297 абонентів, – написав Когут.

Нагадаємо, що вдень 22 липня негода накрила Київ. Потужний вітер повалив десяток дерев, а також будівельний кран на вулиці Глибочицькій.

Через негоду постраждали люди: медики ушпиталили п’ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчину.

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